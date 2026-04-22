A Coruña
Moody's mejora la calificación de los depósitos de Abanca
El banco gallego destaca que esto refleja "la buena evolución de la entidad en todos los ámbitos"
La agencia de calificación Moody's Ratings ha mejorado la perspectiva de la calificación de los depósitos de Abanca, ubicándola en positiva, al tiempo que afirmó su rating en A3, según ha informado la entidad bancaria.
El banco con sede operativa en A Coruña destaca que esto viene motivado por la "mejora en la calidad de activos, solvencia y rentabilidad", así como por el "sólido perfil de financiación", que está "sostenido en una base de depósitos amplia y estable".
"La mejora continua en las calificaciones de Abanca reconoce la buena evolución de la entidad en todos los ámbitos, especialmente en rentabilidad, solvencia, calidad de los activos y fortaleza del balance", afirma la entidad.