El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los vecinos del Agra convocan una manifestación para "esixir o parque que o barrio precisa"

Redacción
22/04/2026 13:05
Vecinos en la apertura del parque del Observatorio
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La asociación vecinal Agra ha mostrado su rechazo al plan de urbanización propuesto por el Gobierno municipal. Así, reclaman más espacios verdes y lamentan la actual planificación, tal y como refleja un comunicado en el que dejan clara su postura.

"A proposta de urbanización que se pretende levar a cabo supón un'“atentado' contra este barrio", aseguran. "A proposta de máis formigón para o barrio máis densamente poboado e construído  da cidade é unha burla, que non podemos nin estamos dispostos a aceptar", añaden.

" O que precisa este barrio son espazos verdes e para o lecer, e por eles imos seguir na loita", avanzan. De hecho, convocan una "marcha-manifestación" para este sábado, día 25. Será a las 17.30 horas, con el Parque del Observatorio como punto de encuentro. El objetivo es "facer público o noso rexeitamento á proposta do goberno municipal e seguir a exixir o parque que o barrio precisa e en xustiza merece". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

