Los vecinos del Agra convocan una manifestación para "esixir o parque que o barrio precisa"
La asociación vecinal Agra ha mostrado su rechazo al plan de urbanización propuesto por el Gobierno municipal. Así, reclaman más espacios verdes y lamentan la actual planificación, tal y como refleja un comunicado en el que dejan clara su postura.
"A proposta de urbanización que se pretende levar a cabo supón un'“atentado' contra este barrio", aseguran. "A proposta de máis formigón para o barrio máis densamente poboado e construído da cidade é unha burla, que non podemos nin estamos dispostos a aceptar", añaden.
" O que precisa este barrio son espazos verdes e para o lecer, e por eles imos seguir na loita", avanzan. De hecho, convocan una "marcha-manifestación" para este sábado, día 25. Será a las 17.30 horas, con el Parque del Observatorio como punto de encuentro. El objetivo es "facer público o noso rexeitamento á proposta do goberno municipal e seguir a exixir o parque que o barrio precisa e en xustiza merece".