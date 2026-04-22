Los últimas palabras de Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: "Mis padres me dirían 'esa persona vil y maliciosa no eres tú'"

Manuel y Miguel Reija, en la última sesión del juicio Patricia G. Fraga

Este miércoles ha concluido el juicio de la Primitiva millonaria que se ha celebrado en la Audiencia provincial de A Coruña desde el pasado lunes. Con los informes finales de las defensas y las últimas palabras de los acusados, el proceso quedó visto para sentencia. Manuel Reija, el lotero que se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, hizo uso de su derecho a pronunciarse antes de concluir la vista. No así su hermano Miguel, el delegado de Loterías en A Coruña acusado de blanqueo de capitales, quien declinó a hacerlo.

"Desde que tengo uso de razón", comenzó el lotero, "tanto a mis hermanos como a mí, mis padres nos inculcaron tres valores: la responsabilidad, la rectitud y la honradez". Reija manifestó su "indignación" por "cómo se ha intentado dar la vuelta de una manera tan, a mi juicio y con toda la educación, retorcida, a un acto que yo creía que alimentaba esos valores".

"Sorprendentemente", añadió, "estoy sentado hoy aquí. No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, pero como mis padres me dirían, desde donde estén: 'Estate tranquilo, Manolo, se han equivocado de persona; esa persona tan vil y maliciosa no puedes ser tú".

Para concluir su alegato final, el lotero manifestó no ser "esa persona de la que hablan". "Mi conciencia está tranquila", subrayó.