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A Coruña

Los últimas palabras de Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: "Mis padres me dirían 'esa persona vil y maliciosa no eres tú'"

El juicio queda visto para sentencia

Lara Fernández
Lara Fernández
22/04/2026 15:45
Manuel y Miguel Reija, en la última sesión del juicio
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Patricia G. Fraga
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Este miércoles ha concluido el juicio de la Primitiva millonaria que se ha celebrado en la Audiencia provincial de A Coruña desde el pasado lunes. Con los informes finales de las defensas y las últimas palabras de los acusados, el proceso quedó visto para sentencia. Manuel Reija, el lotero que se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, hizo uso de su derecho a pronunciarse antes de concluir la vista. No así su hermano Miguel, el delegado de Loterías en A Coruña acusado de blanqueo de capitales, quien declinó a hacerlo.

"Desde que tengo uso de razón", comenzó el lotero, "tanto a mis hermanos como a mí, mis padres nos inculcaron tres valores: la responsabilidad, la rectitud y la honradez". Reija manifestó su "indignación" por "cómo se ha intentado dar la vuelta de una manera tan, a mi juicio y con toda la educación, retorcida, a un acto que yo creía que alimentaba esos valores". 

"Sorprendentemente", añadió, "estoy sentado hoy aquí. No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, pero como mis padres me dirían, desde donde estén: 'Estate tranquilo, Manolo, se han equivocado de persona; esa persona tan vil y maliciosa no puedes ser tú". 

Para concluir su alegato final, el lotero manifestó no ser "esa persona de la que hablan". "Mi conciencia está tranquila", subrayó.

La fiscal, Olga Serrano; los abogados de la acusación particular de la familia Alonso, Beatriz Seijo y Christian Díaz; y la representante de la familia Ferreiro, Belén CanosaJuicio de la Primitiva millonaria | CUARTA SESIÓNLa hermana de los acusados asegura que nunca se plantearon avisar a la PolicíaNunca se habló de quedarse con el dinero; no es que se descartara, es que nunca se habló, declaró

La Fiscal del juicio de la Primitiva millonaria ve “frialdad malévola” en el lotero y tacha de “rocambolesca” su versión

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