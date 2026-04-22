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A Coruña

Los trabajadores denuncian que la basura se acumula en Nostián

El Gobierno local sacará próximamente la licitación del contrato de la planta de reciclaje

Abel Peña
Abel Peña
22/04/2026 13:12
La basura rebosa en Nostian
La basura rebosa en Nostian
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El mismo día en que el Gobierno local anuncia que el nuevo contrato para la planta de reciclaje de Nostián, uno de los más caros de la historia del Ayuntamiento, los trabajadores denuncian problemas en la actual planta: el nuevo sistema de recogida de basura, con el quinto contenedor, está provocando que los desperdicios se amontonen.

El problema ya había sido denunciado por la plantilla de Albada en semana santa, pero en ese tiempo la situación se ha ido agravando, denuncian. Ahora los trabajadores tienen un contenedor más que abrir y cribar su contenido para recuperar los envases. Aseguran que la planta no está preparado para ello, y que la basura se acumula. 

Basura acumulada en la planta de reciclaje de Nostián

El precio de la basura no reciclada subirá casi un 24% cuando abra la nueva planta de Nostián

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El portavoz del Gobierno, José Manuel Lage, señaló que todavía es pronto para evaluar el resultado del quinto contenedor, que se instaló a finales del año pasado, y añadió que todavía se encuentra en una "fase de implantación". También hizo ver que cuando se implanta un nuevo sistema, hay siempre que hacer ajustes. "Se lanzará unha campaña de concienciación integral", prometió. 

Basura acumulada en la planta de reciclaje de Nostián

Los trabajadores de la planta de Nostián denuncian que el quinto contenedor retrasa el reciclaje

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Coste de la gestión de rechazos

Esto es importante, porque si aumentan los rechazos (la basura no tratada), también aumenta la tasa de la basura, dado que la nueva normativa europea obliga a repercutir el coste del tratamiento al ciudadano. Actualmente, más del 50% de las 170.000 toneladas que llegan cada año a Nostián acaba rechazándose

Lage asegura que no renuncia a establecer una estrategia conjunta con la planta de la Xunta, la de Sogama, dado que dentro de tres años, gracias al nuevo contrato, A Coruña contará con una nueva planta de reciclaje mayor y de más capacidad de la que podría beneficiarse no solo A Coruña y los municipios de su área (menos Arteixo), con 400.000 personas. "O concello ten a man tendida", afirmó Lage, que no es la primera vez que lanza esta idea. 

El considera que se puede optimizar el funcionamiento de las dos plantas, complementándose, dado que están en el norte de la comunidad. "Los costes de transportes encarecen moito a xestión de residuos, e iso é un problema importante", apuntó. 

Trabajadores de Albada, durante una concentración frente al ayuntamiento
Trabajadores de Albada, durante una concentración frente al ayuntamiento
Quintana

Demandas sindicales

Pero la nueva planta tardará tres años en hacerse realidad y, mientras tanto, el comité de empresa de Albada, la actual adjudicataria de Nostián, denuncian que sus condiciones de trabajo se degradan. “Puxemos o ano pasado unha denuncia ante Inspección de Traballo”, asegura Hadrián Canosa, presidente del comité, quien explica que el tejado está dañado, al igual que el pavimento, y que hay acopios “por todas partes”. 

Sin embargo, a pesar de enviar un requerimiento a la empresa, afirman que esta no hizo “nada” para solucionar las irregularidades. Mañana acudirán a María Pita a registrar el requerimiento de la inspección de trabajo que caducó sin que se hicieran las actuaciones reclamadas, "xa que o Concello ten (ao noso entender) a responsabilidad de obligar a la empresa a actuar", señala Canosa.

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