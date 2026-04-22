Los secretos que guarda la sede del Banco de España a lo largo de cien años

Foto antigua del edificio, tomadas entre 1926 y 1929 Archivo BDE

El arco de seguridad, las cámaras y los ordenadores destacan como elementos modernos en un edificio que este viernes cumplirá cien años. La sede del Banco de España en A Coruña celebra su centenario como siempre ha sido marca de la casa en la entidad, de manera discreta y de muros hacia adentro. Pocos de los clientes que acuden a cambiar billetes o a hacer una consulta saben que están en un lugar lleno de historia y de historias.

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Como la que contaba siempre el periodista Emilio Quesada, quien nació en este lugar en 1930, debido a que su abuelo, que era ordenanza en la delegación, residía en una de las viviendas destinadas a los empleados. O la del fuego cruzado que se vivió en la Guerra Civil con la Casa del Pueblo, situada justo enfrente, en Juana de Vega. O las inundaciones del sótano cuando había temporal. O las larguísimas colas cuando la peseta murió definitivamente para ceder su sitio al euro. Ha sido a un tiempo banco, oficina de recaudación de impuestos y colegio electoral.

Jose Astiz y Pedro Mariño

La fecha de la inauguración está fijada el 24 de abril de 1926, un sábado, de forma que el banco empezó a funcionar y a atender a los clientes, tal y como contaba El Ideal Gallego, el lunes 26. Sin embargo, la cosa empezó años antes, en 1917. El Banco de España ya había comprado varios edificios en aquellas calles que hoy se llaman Durán Loriga, Juana de Vega y Alameda. En el solar resultante se construyó el edificio, según el proyecto firmado en 1920 por José de Astiz, que era el arquitecto de la entidad, en colaboración con el local Pedro Mariño, autor, entre otros trabajos, del ayuntamiento.

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El inmueble está organizado de forma simétrica en torno a un patio interior, una solución habitual en la arquitectura bancaria de la época por su funcionalidad y su claridad espacial, con un esquema que también se repite, por ejemplo, en el Banco Pastor, inaugurado pocos meses antes.

El edificio presenta una decoración sobria y clasicista pura, típica de los edificios administrativos. En su construcción se emplearon materiales nobles y resistentes como la piedra de granito para los sillares de la fachada, hierro forjado para las rejas, maderas en las carpinterías exteriores y mármol y maderas nobles en el interior.

La superficie es de 1.102 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas: semisótano, baja, primera y segunda, con un frente edificado de 25 por un fondo de 32 metros. La cubierta, plana y transitable, incluye cuatro torreones en las esquinas recubiertos de cobre.

Un reloj de 1925

En cuanto al patrimonio que guarda el edificio en su interior, destaca un grupo de obra gráfica de paisajes del artista gallego Manuel Castro Gil y un reloj de pared, de 1925, que se guarda en el despacho del director.

La caja del reloj es de madera y el cabezal está adornado con placas de bronce que simulan un motivo vegetal. La esfera, de metal plateado, luce los números policromados en negro.

Esta pieza forma parte de la amplia colección de relojes del Banco de España, cruciales en la historia de la institución.

Rehabilitaciones

A lo largo de su historia, el edificio se ha ido transformando y adaptando a las necesidades, desde las primeras décadas del siglo XX hasta el Eurosistema del siglo XXI.

En 1934, Romualdo de Madariaga realizó una reforma para potenciar la seguridad del edificio y en los años ochenta se construyó una especie de ático.

En el año 2007 se añadió a la construcción de 1926 un edificio moderno e independiente, construido sobre la cubierta del garaje de remesas de 1984, que se comunica con el edificio antiguo a través de una zona acristalada. Fue obra del arquitecto Carlos Rodríguez Álvarez.

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En 2015 se rehabilitó la vidriera artística del lucernario, donde figura el escudo monárquico de Alfonso XIII. La rehabilitación corrió a cargo del artesano de vidrio emplomado Azpilicueta, de Carballo.

En 2017 se demolió la tercera planta, que había sido añadida en los años ochenta, volviendo de esta forma a la configuración original de 1926.

La última obra realizada en este histórico edificio, el año pasado, fue la restauración de las rejas de hierro fundido, que requieren técnicas diferentes a las modernas de acero y que llevó a cabo el restaurador Forxa Chago de Santiago.

Desde 1874

La sucursal del Banco de España en A Coruña existe desde 1874, cuando, tras el fin del sistema de pluralidad de emisión, que permitía a múltiples bancos emitir sus propios billetes, se integró el Banco de A Coruña en la red nacional de sucursales.

Hoy el edificio dispone de las más modernas tecnologías de seguridad y también de tratamiento de efectivo para preservar la calidad de los billetes que se encuentran en circulación gracias a dos máquinas que, asistidas por seis operadores y dos técnicos de mantenimiento, son capaces de procesar 240.000 billetes por hora.