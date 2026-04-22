Los colegios de A Coruña llegan sin chuleta al examen del nuevo menú escolar

Varios alumnos, en el comedor del Colegio Calasanz Escolapios Cedida

Es tiempo de cambios en los comedores escolares. Y es que, desde el pasado jueves, el real decreto de seguridad alimentaria y nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos públicos, concertados y privados, ya es una realidad. Ante esta transformación, que entre otros aspectos prohibirá la bollería, los procesados o el azúcar y obligará a incluir en los menús más fruta, verdura y pescado, los colegios de A Coruña ya llegan con los deberes hechos y no necesitarán chuleta para aprobar el examen.

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“El camino hacía otro tipo de alimentación lo empezamos hace como tres o cuatro años. Como empresa con un papel muy importante en la comunidad educativa, éramos conscientes de que teníamos que apostar más por productos y elaboraciones que nunca antes habíamos utilizado”, apuntan desde Jardanay, la empresa de catering contratada por un total de 48 centros educativos de A Coruña y su área metropolitana.

Según la empresa de catering, el hecho de ir paso a paso y no “acelerar de golpe” ha sido la clave para que, ahora con la normativa en vigor, no les pille por sorpresa ni a ellos ni a los propios alumnos. Las familias, en su gran mayoría, celebran la iniciativa del Gobierno, aunque creen que esto es también un aspecto que se lleva de casa. “Debemos fomentar uns hábitos saudables. Isto axuda moito a sentar unhas bases dunha nova relación coa comida. Aunque despois cadaquén na súa casa axéitase á súa maneira, se temos cuberta esta parte nos colexios é marabilloso”, inciden desde el AMPA del CEIP de Prácticas. Algo que secundan desde la asociación de padres del Wenceslao Fernández Flórez, ambos en los que presta servicio Jardanay: “Este é o camiño que hai que seguir. É un proceso que, aínda que xa comezou en setembro, levará un tempo de adaptación para os alumnos”, comentan.

También en cocinas propias

No obstante, esta transformación en los menús escolares no solo afecta a las empresas de catering. En muchos otros colegios de la ciudad, con servicio de cocina propio, también llevan un tiempo trabajando para que esta normativa no les pille en bragas. Uno de esos centros es el Colegio Calasanz Escolapios, que cada día ofrece comida a unos 570 alumnos. En su caso, aunque aplican esta normativa de forma rigurosa desde septiembre, llevan ya varios años apostando por una alimentación equilibrada y saludable.

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“Nuestros platos los idean un equipo de nutricionistas con menús variados. Aunque desde principios de curso fuimos adaptándonos a la nueva normativa, ahora es cuando los alumnos empezarán a notar esos cambios de última hora”, comenta Rubén Asensio, responsable del comedor en el colegio coruñés. Según Asensio, aunque “hay opiniones diversas”, el cambio siempre es positivo: “Los alumnos cuanto más jóvenes, mejor se adaptan”, sentencia el responsable.

Los padres valoran fomentar “uns hábitos saudables” y afirman que “este é o camiño que hai que seguir”

Sin embargo, si hay un recinto educativo que desde hace varios años apostó por una alimentación equilibrada y ecológica es, sin duda, el colegio Andaina, en el municipio de Culleredo. Desde su fundación, el servicio de comedor del centro se concibió como una parte fundamental de proyecto educativo. Tal y como explica Nieves Martínez, responsable del comedor, “a alimentación saudable forma parte do noso proxecto educativo dende o inicio”. Un aspecto que llama la atención de aquellos padres que todavía dudan en qué colegio matricular a sus hijos.

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Es el caso de Silvia Vilar, madre de dos alumnos matriculados en el centro cullerdense y representante de las familias en el Consello Escolar. “Teníamos claro que a la hora de elegir colegio tenía que cumplir con tres requisitos indispensables: un buen sistema pedagógico, un centro familiar y que tuviese cocina propia. En Andaina lo conseguimos”, comenta. Tal y como explica, “aunque con las edades que tienen los críos no lo valoren, es un lujo que los productos sean ecológicos”. Cuando van a otros comedores se dan cuenta de que lo hay en Andaina no lo van a encontrar en otro sitio”, concluye Vilar.