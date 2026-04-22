La Torre de Hércules reabre de forma provisional mientras empiezan obras en su entorno

Torre de Hércules Patricia G. Fraga

La Torre de Hércules vuelve a abrir sus puertas al público este miércoles, aunque lo hace de manera provisional, coincidiendo con el inicio de un ambicioso plan de actuaciones en su entorno natural.

Este mismo miércoles han comenzado las obras de acondicionamiento de los senderos del Espacio Natural de Interés Local (ENIL), una intervención que busca mejorar tanto el acceso al faro como la experiencia de quienes lo visitan. Según explicó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, estas actuaciones eran necesarias para reforzar la seguridad y accesibilidad, al tiempo que se pone en valor el entorno natural que rodea al monumento.

El proyecto no se limita a los caminos. También contempla mejoras en la iluminación de la Torre, con el objetivo de reducir el consumo energético y optimizar su eficiencia. Todo ello forma parte de un paquete de intervenciones impulsado conjuntamente por el Concello y la Xunta, con una inversión cercana al millón de euros y financiación procedente de fondos europeos Next Generation.

En paralelo a estas actuaciones, la reapertura del faro permitirá retomar las visitas, aunque con carácter provisional. Las entradas ya pueden adquirirse tanto en el Centro de Información y Atención al Visitante (CIAV) como a través de la web oficial, con un sistema de venta que se irá habilitando de forma progresiva a lo largo del día.