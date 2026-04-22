La alimentadora de palomas de A Coruña 'despluma' a sus vecinos a base de demandas

La alimentadora de palomas, en plena acción en Ángel Senra Plataforma Veciñal Os Mallos

Podría decirse que las palomas son una de las principales preocupaciones de según qué zonas de Os Mallos. Sin embargo, lo más ajustado sería decir que las aves en cuestión no son tan conflictivas como la vecina que sistemáticamente se encarga de sobrealimentarlas, en lo que supone una violación de la normativa municipal y también una temeridad con repercusiones en la tranquilidad de los residentes. Si El Ideal Gallego informaba el martes del paralelismo entre 'Los Pájaros' de Hitchcock y el día a día en algunas calles, también existe una segunda parte de la historia más relacionada con el cine de tribunales. Dependiendo de a quién se le pregunte, 'Falso Culpable' o 'Yo Confieso'.

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Es precisamente ahí, en los juzgados, donde muchas veces ha terminado la muchas veces insoportable convivencia entre la alimentadora de palomas y aquellos que están condenados a sufrir los daños colaterales de su afición cada día. Entre los efectos negativos y las consecuencias están la ropa podrida de los trasteros o la corrosión provocada por las deposiciones. Ella las atrae, y luego se da una peligrosa barra libre para las aves.

Proceso

La Policía Local ha denunciado en varias ocasiones a la señora en cuestión por ser un comportamiento contrario a la normativa, a razón de 100 euros por cada uno de los partes. “Es un incumplimiento de la ordenanza, que especifica que no se puede dar de comer a los animales en la vía pública”, indican fuentes municipales. Sin embargo, la denunciada también ha sido varias veces denunciante, y de momento en el balance contable no le ha ido del todo mal.

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Si alguien se las ha visto con la alimentadora de palomas ese es José Manuel González, un vecino de Os Mallos que ha acabado en dos ocasiones en los tribunales por denuncias contra él. “Me puso dos denuncias falsas, pero en una no pude demostrar que lo era y tuve que pagar 2.500 euros, entre abogados y multa”, lamenta. “Esa vez, había bajado a pasear el perro y le afeé que estuviera dando de comer a las palomas; entonces, me respondió 'se lo vas a decir a tu madre' y me tiró la papilla esa por encima. Al mes y poco me llegó una denuncia por acoso, porque ella me había seguido para ver quién era yo”, añade.

Al poco tiempo, el propio González pudo resarcirse de una manera muy dolorosa, tras una segunda denuncia de la mujer en cuestión. “Me llegó una denuncia del juzgado por intento de agresión, pero tuve la suerte de que ese día pude demostrar que me estaba operando de cáncer de colon”, suspira. Al menos, según la Plataforma Veciñal, otro vecino más también pudo conseguir que un juez desestimase otra denuncia de la alimentadora de palomas por considerarla falsa.