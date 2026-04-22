Javier Bernardo | “Todos los billetes que se manejan en Galicia pasan en algún momento por aquí”

Javier Bernardo, ayer, en la sede del banco German Barreiros

Javier Bernardo (Oviedo, 1965) es, desde hace seis años, el director de la sede del Banco de España en A Coruña. “Madrid me agobiaba un poco; echaba de menos el norte y con esta oportunidad estoy más cerca de Asturias”, comenta. En este tiempo, el momento más memorable fue el fin del cambio de pesetas a euros, lo que generó largas colas de rezagados que daban la vuelta a la manzana.

Mucha gente de la que pasa por delante no sabe bien a qué se dedica el Banco de España en su sede de A Coruña...

Cuando alguien me pregunta qué hacemos aquí, les digo: “Rompemos dinero”.

¿En serio?

Sí, en serio. Todos los billetes que se manejan en Galicia pasan en algún momento por aquí. Tenemos unas máquinas que los procesan y, según unos criterios de calidad, que marca el Banco Central Europeo, se separan los reutilizables y se destruyen los que ya no valen, que se reponen con billetes nuevos que nos manda el Banco de España.

“Cuando alguien me pregunta qué hacemos aquí, les digo: ‘Rompemos dinero’. Unas máquinas separan los billetes reutilizables y se destruyen los que no valen” Javier Bernardo

Y también atienden al público...

Sobre todo, en lo que se refiere al efectivo, cambio de billetes deteriorados...

Y falsos, imagino...

Sí, lógicamente, las entidades nos mandan billetes sospechosos de falsedad y también se examina a ver si son verdaderos o no. En su caso, se paga a la entidad o, incluso, si nos ha dado los datos del cliente, se le abona. Eso si son billetes auténticos. Al que le cuelan un billete falso, el dinero lo pierde.

¿Y qué se hace luego con esos billetes falsos?

Se mandan a Madrid para que los analicen. De vez en cuando, recibimos información sobre falsificaciones que se han detectado, para que sepamos reconocerlas.

De estos seis años, ¿con qué momento se queda?

Lo más reseñable fue el fin del cambio de pesetas a euros, en junio de 2021, que se formaron unas colas que daban la vuelta a la manzana.

¿Qué tiene de especial trabajar en un edificio centenario?

Se le notan ya los años. Antes de venir yo para aquí, en 2015, hubo una reforma de la zona de oficinas, pero el resto del edificio está sin reformar. Tenemos un espacio grande arriba, pero desaprovechado. Yo vivo aquí, pero hay otra zona de viviendas que eran de los ordenanzas y que se fueron abandonando con los años. Hay muchos metros cuadrados, pero sin uso.