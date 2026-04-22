Gonzalo Trenor, durante una visita institucional al pazo do Río, en una imagen de 2022 PATRICIA G. FRAGA

La idea de convertir el pazo do Río, en Montrove, en un hotel de tres estrellas empezaba a tomar forma hace 25 años con la exposición pública del proyecto, según contó El Ideal Gallego en su edición del 22 de abril de 2001, el día después de la derrota del Deportivo en Balaídos (2-1) que enterraba las opciones blanquiazules de revalidar el título de Liga. En 1976, hace medio siglo, era noticia un gran incendio registrado en la casa número 9 de Juana de Vega, que fue devorada por completo por las llamas. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, cuatro barcos de guerra estaban fondeados en el puerto coruñés. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, se realizaban las pruebas del alumbrado eléctrico en el nuevo edificio del Banco de España.

Domingo, 22 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Luz verde para un hotel de tres estrellas en el pazo do Río, en Montrove

El proyecto para convertir el pazo do Río, en la parroquia de Montrove, en un hotel de tres estrellas está cada vez más cerca de hacerse realidad. El plano de las obras y el boceto de lo que será el nuevo establecimiento de hostelería se halla en estos momentos en exposición pública. Si el proyecto no encuentra ningún obstáculo en forma de reclamaciones, los responsables de la empresa Promomax SL, promotores de la obra, podrían comenzar a dar forma a este hermoso pazo, considerado como una pieza de interés histórico y que fue parcialmente destruido en el año 1973, cuando una avión de la compañía Aviaco se estrelló contra su fachada.

Además, el Deportivo dijo ayer adiós a la Liga después de perder en Balaídos frente al Celta 2-1. Los coruñeses, que comenzaron adelantándose en el marcador gracias a un gol de Valerón, mostraron muy poca ambición.

Jueves, 22 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 año | Arde por completo en un espectacular incendio la casa número 9 de la calle Juana de Vega

Un incendio de grandes proporciones se registró en la noche de ayer, 21 de abril de 1976, en la calle Juana de Vega. Ardió la casa número 9, compuesta de cuatro plantas y buhardilla, que estaba deshabitada. Sobre las causas del incendio se especuló ampliamente, pues mientras el sereno opinaba que podía haber sido algún pequeño fuego originado tal vez por personas que, al parecer, solían pernoctar en la buhardilla, otras personas achacan el incendio a un cortocircuito.

El inmueble fue pasto de las llamas y en poco tiempo quedó reducido a la simple estructura, a la vez que el fuego amenazaba con propagarse al Hotel España, donde en ese momento dormían unas cien personas. El sereno de la calle, don Emilio Rocha, fue el primero en percatarse del incendio. Ocho bloques tuvieron que ser desalojados, tanto en la calle Juana de Vega como en la Plaza de Lugo, y sólo se registraron algunos heridos leves.

Domingo, 22 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Cuatro barcos de guerra en el puerto coruñés

Al mando del vicealmirante y comandante general de la Escuadra, don Juan Pastor Tomasety, fondearon ayer, 21 de abril de 1951, en el puerto coruñés el crucero “Almirante Cervera” y los destructores “Almirante Valdés”, “Sánchez Barzcáiztegui” y “José Luis Díez”.

Por otra parte, una orden de la Presidencia del Gobierno aprueba un proyecto de obras de construcción de una portada y muro de cerramiento en los terrenos denominados “Monte Pío”, próximos a la ciudad de Santiago de Compostela, para el emplazamiento del Observatorio Geofísico del Noroeste de España.

En clave internacional, la primera aparición en público del presidente Truman en una reunión política, desde que destituyó al general MacArthur, ha sido acogida con una mezcla indecisa de aplausos tibios y siseos.

Jueves, 22 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Elogios en Madrid al ingeniero Máximo Casares

La Prensa madrileña elogia calurosamente la notable conferencia dada en la Asociación de Alumnos de ingenieros y arquitectos por el ingeniero coruñés don Máximo Casares acerca del tema “Refuerzo y substitución de puentes en los ferrocarriles”.

Hizo la presentación del conferenciante el presidente de la Asociación, señor Bertrán. El señor Casares, que fue muy aplaudido, se auxilió en su conferencia con un aparato de proyecciones.

Además, ayer, 21 de abril de 1926, se hicieron con éxito las pruebas del alumbrado eléctrico en el nuevo edificio de la Sucursal del Banco de España de esta capital, situado en la calle de Juana de Vega. Durante el sábado y el domingo próximos se procederá a trasladar las oficinas y caja, y el lunes, día 26, se harán ya todas las operaciones en el nuevo edificio.