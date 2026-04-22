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A Coruña

Empleo en Galicia: Gadis oferta 1.000 puestos de trabajo para la campaña de verano

La empresa con sede en Betanzos busca personal para los supermercados y para las áreas de logística y almacén

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/04/2026 13:24
Situado en la antigua nave de Caramelo, es el Gadis más grande de A Coruña
Un supermercado Gadis ubicado en A Coruña
Germán Barreiros
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Gadis, empresa con sede en Betanzos (A Coruña), ha anunciado este miércoles que contratará a más de 1.000 personas de cara al verano. Esto se produce dentro de su estrategia para seguir prestando “el mejor servicio a los clientes” ante el aumento de actividad que se prevé en los próximos meses, tal y como explica la compañía.

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El proceso de selección ya ha empezado y los perfiles que se demandan son diversos, tanto para los supermercados como para las áreas de logística y almacén de las plataformas ubicadas en su sede central del Polígono de Piadela (Betanzos) y en la de Medina del Campo, según explica la empresa. La presentación de las candidaturas se puede realizar a través del portal de empleo empleo.gadisa.es.

Formación

Gadis detalla que imparte cursos de formación ocupacional a las personas que se incorporan a las secciones de producto fresco, principalmente. El fin es que puedan adquirir un mayor desempeño profesional y garantizar la mejor atención a los clientes, teniendo en cuenta que la cadena de supermercados fomenta la venta asistida en mostrador tradicional para una mejor experiencia de compra.

“Atraer nuevos talentos con perfiles especializados es una de las prioridades de la empresa, la que más empleo genera de su sector en la comunidad gallega, y que cerró 2025 con más de 9.000 trabajadores”, afirma.

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