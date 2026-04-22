Etiem, empresa con sede en Arteixo, viste a más de 2.000 empleados en 36 aeropuertos

Uniformes fabricados por Etiem para South Cedida

South Europe Ground Services (South), la filial de asistencia en tierra del Grupo IAG (en el que se engloban Iberia y British Airways) ha estrenado nuevos uniformes para el personal de facturación, embarque y coordinación en toda su red de aeropuertos españoles. Esta iniciativa ha sido desarrollada junto a la compañía coruñesa Etiem, responsable del diseño y confección de las prendas.

La colección vestirá a más de 2.000 empleados en 36 aeropuertos y ha requerido de "un esfuerzo de inversión importante", reflejo de la apuesta de South y Etiem "por un modelo de uniformidad" que combina "funcionalidad, calidad y producción de proximidad", según destacan ambas empresas.

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El proyecto ha implicado la confección de en torno a 38.000 prendas a partir de 73.000 metros de tejido, distribuidas en 19 tipos de piezas y complementos, adaptadas a los distintos perfiles y funciones del personal de South.

La producción se ha desarrollado en talleres propios de Etiem en Galicia, en colaboración con otros centros de la península, y refuerza la cadena de valor local y el papel de la industria textil gallega como socio estratégico en proyectos de gran escala.

"Con esta implantación, South cierra un proceso iniciado en 2024 tras la elección de Etiem como socio estratégico. Para la compañía gallega, este encargo ha supuesto un punto de inflexión al consolidar su posicionamiento en el ámbito de la moda laboral nacional", afirman las dos compañías.