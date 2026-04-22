Elviña, descartado para el concierto de El Último de la Fila

Vista del campo y pistas del campus de Elviña Archivo El Ideal Gallego

En cuanto se descartó la posibilidad de que el concierto de El Último de la Fila el 13 de junio se celebrase en el estadio de Riazor, se empezaron a barajar las posibilidades para su traslado. Las principales candidatas eran dos: el muelle de Batería y el estadio universitario del Campus de Elviña de la UDC.

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Sin embargo, esta segunda idea, la del campus, ha sido la primera en desecharse debido a varias razones. Un inconveniente es que serían necesarias obras para adecuar el espacio para el concierto, donde nunca se ha celebrado otro con anterioridad. Otra dificultad para poder acoger la cita con Manolo García y Quimi Portet en Elviña es la de trasladar el elevado aforo previsto para el concierto, para el que ya se han despachado en torno a 24.000 entradas. No sólo por la cantidad, sino también por la distribución de los billetes, ya que hay un buen montante de localidades despachadas en los graderíos de Riazor que no se pueden trasladar a las instalaciones del campus universitario.

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De este modo, y salvo que el Ayuntamiento se saque una carta sorpresa de la manga, ya solo queda sobre la mesa la posibilidad del muelle de Batería. Aunque la idea de traslado al puerto también es complicada. El concierto de mayor aforo hasta la fecha fue el de Arde Bogotá el verano pasado, que acogió a 14.500 personas, y se estima que el máximo de afluencia simultánea, por motivos de seguridad, es de unas 16.000. Esta alternativa, por lo tanto, necesitaría que el recital se divida en dos días, ya que hay más entradas vendidas.

Riazor ha sido descartado por motivos futbolísticos. Aunque el Dépor está ahora mismo en puestos de ascenso directo a Primera División, en caso de no asegurar esta plaza, tendría que jugar un play-off cuyos partidos se celebrarán entre el 7 y el 22 de junio. Se planteó mover la fecha al entorno del 30 de junio, pero se necesita un mes y medio para renovar el césped de cara al inicio de la próxima temporada y del Teresa Herrera, previsto para la primera quincena de agosto, por lo que esta opción también fue desechada.