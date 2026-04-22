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A Coruña

El Puerto de A Coruña espera una “recuperación” de tráficos a lo largo del año tras un marzo negativo

Las mercancías se redujeron en un 26,9% el pasado mes por las buenas cosechas en Castilla y León y la desaparición del tráfico de carbón en tránsito

Iván Aguiar
Iván Aguiar
22/04/2026 14:25
Instalaciones de Galigrain en el Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
Autoridad Portuaria de A Coruña
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El Gobierno central ha publicado este miércoles los datos de tráfico portuario correspondientes a marzo. Estas cifras revelan que A Coruña contabilizó un mes negativo, ya que movió 718.127 toneladas, frente a las 982.466 del mismo mes del año pasado. Esto supone una descenso del 26,9%. En cuanto a los datos acumulados entre enero y el mes pasado, se ha producido una bajada del 14,8%.

Estas cifras llegan en un contexto general que ha sido malo para la mayor parte de los puertos de España. De las 28 autoridades portuarias, 18 tuvieron datos decrecientes. La Autoridad Portuaria coruñesa explica que espera una "recuperación" en el resto del año tras estas cifras negativas.

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Buena parte del descenso en el  movimiento de mercancías de marzo se debe especialmente a los graneles sólidos, con una reducción del 26,9% (de 982.466 a 718.127 toneladas), según reflejan las cifras recopiladas por Puertos del Estado.

La Autoridad Portuaria de A Coruña explica que esto se debe a  la desaparición del tráfico de carbón en tránsito (esta materia prima empezó a llegar a A Coruña tras el inicio de la guerra de Ucrania y permanecía a la espera en los muelles a la espera de ser trasladada a otro destino) y a una buena cosecha de trigo y cebada en la zona de Castilla y León, lo que redujo la necesidad de importaciones. A esto hay que sumar los problemas de actividad registrados en los puertos de Brasil, que han derivado en menores exportaciones a otros lugares como la dársena herculina.

El tráfico de graneles líquidos se redujo un 11,1% (de 2.172.114 a 1.930.950 toneladas). En este caso, la entidad que preside Martín Fernández Prado indica que la refinería de Repsol realizó una parada técnica de dos meses, lo que provocó una menor llegada de buques con petróleo. 

Como aspecto positivo, el Puerto también destaca que se registró una subida en el número de cruceristas de un 12% (de 38.468 a 43.178 viajeros) y en la mercancía general, de un 35% (de 88.105 a 118.970 toneladas), gracias a la llegada de más madera, vidrio, tableros y productos siderúrgicos.

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