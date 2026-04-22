Mauseolo de SIr John Moore, en el jardín de San Carlos Quintana

El Ayuntamiento va a acometer la restauración integral del mausoleo de Sir John Moore, situado en el centro del jardín de San Carlos. Son 160.000 euros que se dedicarán a revitalizar el conjunto mediante la limpieza y restauración de sus elementos: las placas de granito, la placa de bronce y los cañones navales situados en los ángulos, además de las esferas flamígeras.

Todo se va a desmontar y se aplicará una nueva etapa de pintura. "É unha actuación moi potente para poñer en valor un símbolo dun tempo e da nosa historia", declaró el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. De esta manera, el héroe de la Batalla de Elviña podrá descansar no solo en paz, sino sin una mancha. Los trabajos durarán un mes.