El giro radical que dará uno de los bajos más cambiantes de Juan Flórez

Seul's Grill, barbacoa coreana El Ideal Gallego

El cambio de cara de Juan Flórez es tan intenso que, con la vista puesta en un futuro a medio plazo, la alineación de locales no la conocerá ni el más longevo de los vecinos. Son tiempos de cambio en la principal arteria de la ciudad, y otro tendrá lugar dentro de poco es, precisamente, el de uno sus bajos más cambiantes: el número 76, justo en la esquina con Enrique Dequidt.

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Los nuevos propietarios ya se han puesto manos a la obra, y a la masa, para que después de varias iniciativas hosteleras el cambio sea notable. Esta vez, y a falta de confirmación de cuál de las diferentes líneas de negocio de su matriz será, el establecimiento se convertirá en un Sanbrandán. Así lo ha podido confirmar El Ideal Gallego, después de las numerosas opciones que se presentaron para continuar lo que algunos conocían como 'el bajo maldito'.

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Con aproximadamente 75 metros cuadrados, el número 76 de Juan Flórez ha sido en las últimas décadas una famosa y exitosa joyería (Carballo), además de haber sido objeto de prueba de varias iniciativas de relativamente poco recorrido. La más recordada y reconocible fue Las Pepas, una opción de comida rápida que caló con cierto éxito en el barrio. Posteriormente, ni el street food coreano Waba Waba ni la alternativa en forma de barbacoa del país asiático, Seul's Grill, tuvieron el éxito esperado. Eso sí, Seul's Grill inició una amalgama de aperturas de negocios similares en el último año y medio. El precio del alquiler en esta ocasión será de alrededor de 2.500 euros al mes.

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La nueva apertura en el corazón comercial de A Coruña llega después de que Ipasa, responsable de la línea de negocio Sanbrandán, así como Monbake, el grupo al que se unió la marca, anunciasen una apuesta decidida por la ciudad, con una fuerte inversión incluida. Solamente unos días después de que el histórico primer Zara empezase su metamorfosis en un Dia, y de que Cortefiel apunte a una mutación similar, Juan Flórez parece dividirse entre el pan y el súper.