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A Coruña

El Deportivo puede eclipsar al Real Madrid

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
22/04/2026 12:11
30 agosto 2013 / 12 jluio 2014 página 42 / 08 agosto 2014 / 18 septiembre 2014Fútbol Trofeo Teresa Herrera Temporada 2013-2014Deportivo-Real Madrid: 0-4
Laure conduce un balón en el partido del Terresa Herrera de 2013
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El 6 de marzo de 2002 pasó a la historia blanquiazul no solo por el título de Copa del Rey que se vino a la ciudad de A Coruña, sino también por convertirse en el día del Centenariazo, la jornada en la que el Deportivo estropeó la fiesta del centenario del Real Madrid ganándole el trofeo en su campo, el Santiago Bernabéu. Este verano el Dépor, después de muchos años sin enfrentarse, puede volver a eclipsar al Real Madrid. También literalmente. 

Y es que el Trofeo Teresa Herrera se celebrará, presumiblemente, el martes 11 o el miércoles 12 de agosto, en plenas fiestas de María Pita, según la información adelantada por diario AS, que apunta que existe un acuerdo cerrado entre ambos clubes para la celebración del amistoso en el que es el torneo veraniego decano en España. 

En caso de que la fecha elegida sea la del 12 de agosto, el Teresa Herrera coincidirá con otro acontecimiento histórico: el eclipse solar total que tendrá A Coruña como uno de los puntos de España privilegiados para disfrutar del evento astronómico. 

Además, los partidos del Teresa Herrera suelen celebrarse en torno a las 20.00 horas, es decir, en pleno eclipse y cuando está previsto que el día se oscurezca por completo en A Coruña por el encuentro entre la Luna y el Sol.

Por otra parte, cabe mencionar que se espera un lleno absoluto en los hoteles de la ciudad en esas fechas. Debido al eclipse, ya son muchas las reservas confirmadas desde hace semanas, por lo que encontrar alojamiento en la ciudad esa noche se antoja verdaderamente complicado. Si el eclipse en si mismo ya garantizaba el lleno, la celebración de un partido de fútbol con un cartel tan relevante provocará, previsiblemente, una demanda todavía mayor. 

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