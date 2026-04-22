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A Coruña

El Casino Atlántico de A Coruña celebra su 'Noche de Feria' con una propuesta inspirada en la Feria de Abril

El espacio acogerá el próximo 25 de abril una velada temática con música, gastronomía andaluza y ambientación especial

Redacción
22/04/2026 15:12
Casino Atlántico de A Coruña
Casino Atlántico de A Coruña
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El Casino Atlántico de A Coruña celebrará el próximo 25 de abril una nueva edición de su 'Noche de Feria', una propuesta temática inspirada en el ambiente de la tradicional Feria de Abril, que transformará el espacio en un punto de encuentro festivo para el público coruñés.

El evento, que se desarrollará desde las 23.00 hasta las 04.00 horas, contará con una ambientación especial que evocará el espíritu andaluz, con decoración temática y una programación pensada para disfrutar de una experiencia completa.

Casino Atlántico de A Coruña

'Noche de abril' en el Casino Atlántico de A Coruña

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Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de pases de rebujito y una selección de manzanillas, así como degustaciones de gastronomía típica andaluza, en una propuesta que combina ocio y restauración en un ambiente distendido.

La velada se completará con música, sorteos especiales y diferentes sorpresas a lo largo de la noche, en una cita que ya forma parte de la agenda de ocio de la ciudad.

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