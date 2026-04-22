El Casino Atlántico de A Coruña celebra su 'Noche de Feria' con una propuesta inspirada en la Feria de Abril

Casino Atlántico de A Coruña

El Casino Atlántico de A Coruña celebrará el próximo 25 de abril una nueva edición de su 'Noche de Feria', una propuesta temática inspirada en el ambiente de la tradicional Feria de Abril, que transformará el espacio en un punto de encuentro festivo para el público coruñés.

El evento, que se desarrollará desde las 23.00 hasta las 04.00 horas, contará con una ambientación especial que evocará el espíritu andaluz, con decoración temática y una programación pensada para disfrutar de una experiencia completa.

'Noche de abril' en el Casino Atlántico de A Coruña Más información

Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de pases de rebujito y una selección de manzanillas, así como degustaciones de gastronomía típica andaluza, en una propuesta que combina ocio y restauración en un ambiente distendido.

La velada se completará con música, sorteos especiales y diferentes sorpresas a lo largo de la noche, en una cita que ya forma parte de la agenda de ocio de la ciudad.