Rotonda de la ronda de Outeiro con la avenida del Ferrocarril German Barreiros

A finales de año se espera que finalicen las obras de la Intermodal. "A esperanza é que estén listas para o Nadal", comentó el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. Pero a esas alturas todavía estarán en marcha las obrsa que se licitan ahora, la reforma de la avenida de Ferrocarril que discurre entre la ronda de Outeiro y General Rubín

Son 1,5 millones de euros, de los que una gran parte proceden de los fondos FEDER y los trabajos se prolongarán diez meses. La idea es acometer una renovación de la zona con una nueva rotonda de acceso, afinando la geometría para mejorar la seguridad.

También se instalará una carril bici (de unos 160 metros) en el tramo que discurre frente a la estación. Como señaló Lage, la red ciclable municipal ya tiene cerca de 60 kilómetros.

Se dispondrá otra glorieta en el cruce con General Rubín para realizar cambios de sentido y facilitar el acceso al nuevo aparcamiento subterráneo de la Intermodal. Así los coches podrán incorporarse a ambos sentidos.

En resumen, se ejecutarán obras muy parecidas a las que de la avenida de A Sardiñeira, que también flanquea a la estación. Allí son 1,6 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation los que se han empleado para reformar la calle y, por supuesto, para instalar un carril bici.

Otro viario, el que conecta la avenida de Arteixo con A Sardiñeira, se está construyendo para ofrecer un acceso rápido y directo de los autobuses a la nueva estación. En total, cinco millones de euros que se están invirtiendo para conseguir que el tráfico que genere la intermodal no colapse Os Mallos