Carolina Iglesias: "Es compatible el sentido del humor e ir a terapia"

Carolina Iglesias, en una imagen promocional Cedida

Carolina Iglesias visitará este jueves Marineda City para firmar ejemplares de su nuevo libro, una novela romántica (y humorística) titulada 'Para siempre es mucho tiempo'. El encuentro con los lectores tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la planta 1 del centro comercial, en la zona de la Deportienda. Y también participará en el Emhu (Encuentro Mundial de Humorismo) el domingo 26, en el Palacio de la Ópera. Para ese evento, las entradas están agotadas, pero no para la firma del libro, que cuenta la historia de una mujer parecida a Iglesias, que es un ser humano funcional, pero que su vida emocional la lleva a rastras, y con la ayuda de terapia, hasta que aparece un viejo amor.

Es su primera novela, aunque ya publicó un libro de poemas ¿El proceso ha sido distinto?

Pero tela. Yo hice los poemas sin pensar en publicarlos pero, en este caso, tenía la idea y fueron dos años escribiendo y compaginándolo con el trabajo. Por eso fue bastante duro. Y es muy fuerte ver materializado dos años.

Veo que no cree en el amor eterno.

Por lo menos, el tramito en el que estás, lo disfrutas. Eso es lo importante.

Su personaje parece tenerlo controlado todo, excepto en las relaciones.

Bueno, o finge mejor. Eso es muy humano.

Si la gente se cree que lo tiene controlado, es prácticamente lo mismo.

Exacto, pero por dentro, en tu cabeza, es tener todos los botones de 'Inside out' apretados a la vez.

¿Qué es la responsabilidad emocional?

Saber transmitir tus emociones con todo el mundo. Con tu pareja, con tu familia. Es muy difícil que la gente sepa cómo estas tú si no lo explicas.

Si uno sabe que le va a hacer daño a otra persona, ¿debe hablar?

A lo mejor tiene sentido no decirlo. Pero si crees que a partir de ahí puede construir algo, a la larga ayuda mucho a la relación. En las relaciones de pareja se habla mucho más, pero en las de amistad y las familiares pasa mucho. A veces comunicar algo de primeras puede ser doloroso, pero ayuda a una relación mejor.

Su personaje se reencuentra con un viejo amor. ¿Impacta más que uno nuevo? ¿Es amor o nostalgia?

Es algo muy generacional de los que estamos en los 30 y 40: idealizas tus veinte años, todo te parece muy increíble. Te inventas un poco las cosas. Luego con la edad aprendes a no vivir con una emoción tan intensa.

¿La nostalgia es una trampa?

Un poco sí. Yo soy muy nostálgica. Pero hay que saber organizarla. La ilusión que teníamos cuando éramos adolescentes, mantenerla viva, es un buen objetivo. Mola vivir las cosas con ilusión.

Con tanta nostalgia, ¿la novela es humorística?

La novela es sobre todo divertida. El amor es cómico, de las cosas más ridículas que hace el ser humano es cuando está enamorado. Al ser en primera persona, cuento todo lo que pasa por la cabeza ¿Le gustaré? ¿No? ¿Me haré la chula?

¿Hay algo de usted en el personaje?

Sí, hay algo. No me han pasado las vivencias del personaje, pero tenemos cosas en común. Como no soy yo, nos podemos reír con ella.

¿Ha añadido lo que le han contado en confianza sus amigas?

Todo no, pero evidentemente, algunas. Hay cosas cambiadas. De hecho, el grupo de amigas es un homenaje al mío.

Su personaje lleva 15 años en terapia.

Creo que conforme avanzan años de tu vida hay cosas diferentes a resolver. El origen de tus traumas (infancia, adolescencia...). Vas un mes, luego dos meses sin ir... Es una forma de comprobar que está todo bien. Yo lo recomiendo mucho. No hay que tenerle miedo.

Si tiene sentido del humor, y se ríe de lo que le pasa, ¿para qué la terapia?

A lo mejor solo tapas las cosas con humor. Cuando haces una broma que te atraviesa, que te toca, también es parte de la curación, pero con la terapia entiendes lo que te pasa. Ir a terapia y tener sentido del humor es compatible.

Esta semana participa en el Emhu. ¿Habrá dolor o solo risas?

Creo que solo habrá risas.