Ara Malikian programa un nuevo concierto en A Coruña

Ara Malikian, durante su concierto en el Coliseum en 2018 Quintana

El violinista Ara Malikian regresará este 2026 a A Coruña para presentar su nueva gira, 'Intruso', un viaje personal desde la angustia y el desplazamiento hasta la riqueza de su multiculturalidad.

El músico actuará en tres localidades gallegas este año. El próximo mes de mayo visitará Lugo (auditorio Fuxan os Ventos) y Santiago (Palacio de Congreso y Exposiciones). Para verlo en A Coruña habrá que aguardar hasta que finalice el verano. Concretamente hasta el 27 de septiembre, cuando tiene previsto actuar en el Palacio de la Ópera (20.00 horas).

"En el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa", asegura el propio Malikian sobre esa condición de 'Intruso' que da nombre a la gira y que le permitió explorar diferentes músicas y culturas que ahora nutren su personalidad y sus propias creaciones.

El músico publicó el disco que lleva este nombre, 'Intruso', hace ya dos años, un trabajo con once cortes en el que cuenta con colaboraciones varias como Diego Torres, Elena Medina, Niño de Elche, Seydina o Waqas, entre muchos otros. Más recientes son sus colaboraciones con otras formaciones como Celtas Cortos, con quien publicó una versión de 'Cuéntame un cuento', o con Boikot en 'Los últimos niños'.

Las entradas para el concierto en el Palacio de la Ópera ya se pueden adquirir en la plataforma de venta online de Ataquilla, por precios que parten de 63,8 euros.