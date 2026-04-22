A Mundiña y Salpica unen sus fuerzas para un nuevo restaurante en A Coruña

A Mundiña de la calle de la Estrella, vista desde el que será nuevo local

Puede ser mejor o peor, pero más fresco imposible. El nuevo proyecto hostelero que se está gestando en A Coruña es de los que se mojan. Literalmente. A Mundiña y Salpica, dos formas de diferentes pero complementarias de acercarse a la riqueza del mar gallego, han acordado unir sus fuerzas en forma de unión temporal de empresas para dar a luz a un nuevo restaurante en plena calle de la Estrella.

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Será en el cruce con Mantelería, donde durante muchos años sirvió raciones tradicionales el Anduriña. Ahora, la idea es seguir construyendo una calle gourmet, con producto de primera calidad, y que se convierta en la primera opción de los paladares más exquisitos. Enfrente estará la taberna de 400 metros cuadrados de A Mundiña, inaugurada el pasado año, y que sigue viento en popa.

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Por su parte, Salpica lleva 13 meses en el número 53 de San Andrés, donde se ha convertido en uno de los puntos favoritos de los coruñeses en el último año. La inaugurada como "taberna sin postureo" se ubica en la que en su día fue sede social de la Sala Calvet. En este tiempo ha popularizado platos como los callos de bacalao, el beurre blanc y verdinas, el guisito marinero o las patatas bravas.