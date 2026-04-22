A Coruña se vuelca con el Día del Libro: estos son los descuentos y actividades que preparan las librerías de la ciudad

Este jueves, 23 de abril, se celebra una de las jornada más especiales para los amantes de la lectura. El Día del Libro se convierte en la excusa perfecta para comprar esa obra pendiente de adquirir o para regalar nuestra lectura favorita a las personas más cercanas. A Coruña también celebrará esta fecha señalada y las librerías de la ciudad llevarán a cabo diferentes actividades, con descuentos especiales para sus clientes. Manuel Santiago (Arenas), Víctor (Follas Vellas, Isabel (El faro de los tres mundos) y Alicia (Nobel) explican para El Ideal Gallego como vivirán la jornada en sus respectivas librerías y aportan también sus recomendaciones.

Arenas

Librería Arenas Patricia G. Fraga

-¿Han preparado algo especial con motivo del Día del Libro?

Sí. Nosotros vamos a más cada año. Salimos a la calle, regalamos libros, tenemos firmas de autores... Hacemos un despliegue especial con horario continuo, de diez de la mañana a diez de la noche. Hacemos descuentos, regalamos rosas... en fin, un montón de actividades para un día especial. La mayoría de los autores que vendrán a firmar son muy destacados a nivel local, como José Manuel Caamaño o Eduardo Caamaño, entre otros. Habrá firmas entre las once de la mañana y las ocho de la tarde.

-¿Se nota mucho en las ventas que es un día especial?

Es el tercer día más importante del año a nivel de ventas, quitando la campaña de Navidad y la Feria del Libro. Se nota mucho que hacemos un diez por ciento de descuento, y la gente aprovecha para comprar y regalar libros. También es San Jordi y se regalan rosas. Es un día especial, sí.

-¿Cuáles son los libros y géneros más demandados?

A nivel comercial, destaca 'Llevará tu nombre' de Sonsoles Ónega. A nivel literario, tenemos 'La península de las casas vacías', de David Uclés. A nivel local, tenemos 'Historias de A Coruña que nadie te había contado', de Iván Fernández Amil, o 'Curiosidades coruñesas' de José Manuel Fernández Caamaño. Hay mucha gente que también aprovecha para comprar colecciones de bolsillo, narrativa, libros de ensayo... se vende prácticamente de todo. La gente aprovecha el descuento para llevarse su obra favorita a casa.

-¿Alguna recomendación especial para los lectores?

Para alguien que no esté demasiado habituado a leer, yo le recomendaría 'El principito', de Antoine de Saint-Exupéry. Es una obra mítica y fácil de leer para alguien que no haya leído nunca y quiera iniciarse. En general, recomendaría 'La reina de Los Cantones' (Pedro Gamo). Es una novela de costumbres coruñesas. Es una obra facsímil de 1925 que narra como era la ciudad en aquella época. Recomendaría también 'La península de las casas vacías', de David Uclés; y de novela negra, 'Mentira', de Juan Gómez Jurado.

Follas Vellas

Librería Follas Vellas Patricia G. Fraga

-¿Han preparado algo especial con motivo del Día del Libro?

Siempre colocamos para esta fecha un escaparate muy variado, tanto con best-seller moderno como clásicos de la literatura. Buscamos que haya también obras de historia, de filosofía... es decir, tener libros para toda clase de público.

-¿Se nota mucho en las ventas que es un día especial?

Sí. Es, junto con Navidad, el momento más fuerte en cuanto a ventas.

-¿Cuáles son los libros y géneros más demandados?

El género más habitual es la novela, y dentro de eso, la novela negra. Además, se demandan mucho los libros de poesía. También nos piden muchos libros de arte, arquitectura o fotografía. Nos preguntan muy habitualmente por ese tipo de libros

-¿Alguna recomendación especial para los lectores?

Para una persona que no esté muy acostumbrada a leer, lo mejor sería algo un poco más juvenil. Reconmendaría algún clásico como 'Momo' o 'La historia interminable', de Michael Ende. Son libros que se venden muy bien, fáciles de leer y que además tienen un mensaje detrás. También recomendaría alguna distopía, como puede ser 'Un mundo feliz' (Aldous Huxley) o 1984 (George Orwell). Son obras que no pasan de moda y son libros con los que se aprende.

El faro de los tres mundos

El faro de los tres mundos Patricia G. Fraga

-¿Han preparado algo especial con motivo del Día del Libro?

Nosotros siempre anunciamos esta fecha con carteles y avisamos a nuestros clientes porque creemos que es una muy buena oportunidad. Tenemos todos los libros con un diez por ciento de descuento, y eso es algo que solo podemos hacer en contadas ocasiones en las librerías. Estamos muy animados y esperando que venga mucha gente a visitarnos.

-¿Se nota mucho en las ventas que es un día especial?

Sin duda. Por la semana puede ser algo más flojo que si coincidiese en fin de semana, pero aún así esperemos que haga buen tiempo y eso anime a la gente a venir.

-¿Cuáles son los libros y géneros más demandados?

De todo. Hay gente que ya tiene pensado los libros que quiere comprar y aprovecha esta ocasión, y ese día se vende de todo.

-¿Alguna recomendación especial para los lectores?

Realmente, todo lo que tenemos en tienda es elegido y seleccionado por nosotros, y es recomendable para cualquier edad.

Nobel

Librería Nobel Patricia G. Fraga

-¿Han preparado algo especial con motivo del Día del Libro?

Sí. Vamos a colocar de manera especial los libros de los que más ejemplares tengamos y vamos a hacer un diez por ciento de descuento.

-¿Se nota mucho en las ventas que es un día especial?

Sí, se nota mucho. Incluso hay gente que reserva con antelación los libros que quiere para asegurarse de que no se van a quedar sin ellos ese día.

-¿Cuáles son los libros y géneros más demandados?

Pues de momento han reservado ya muchas obras que han ganado las últimas ediciones del Premio Planeta. Es decir, best-sellers. Y por otra parte, también demandan libros que generalmente son difíciles de conseguir. Hay una mezcla de las dos cosas.

-¿Alguna recomendación especial para los lectores?

Últimamente, uno de los géneros con más protagonismo es el de la novela negra. Hay varios autores destacados, como es el caso de Mikel Santiago o Joël Dicker.