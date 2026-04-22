A Coruña presenta Nocturnia 2026 con más de 100 actividades y 1.400 plazas para jóvenes

La edición de 2026 amplía y refuerza la variedad de su oferta EC

El Concello da Coruña ha presentado una nueva edición de Nocturnia, el programa municipal de ocio saludable dirigido a la juventud, que en su convocatoria primavera-verano ofrecerá un total de 107 actividades y 1.415 plazas entre los meses de abril y julio.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno local liderado por Inés Rey, se consolida como una de las principales propuestas municipales de ocio alternativo durante los fines de semana. Así lo destacó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, quien subrayó que se trata de “una programación gratuita y diversa pensada para responder a los intereses de la juventud coruñesa”.

La edición de 2026 amplía y refuerza la variedad de su oferta, combinando actividades al aire libre, talleres creativos, propuestas tecnológicas, experiencias culturales y disciplinas deportivas. Entre las principales novedades destacan la vía ferrata de la Senda do Santo, en Cedeira; una escapada de fin de semana a la costa de Dumbría; los talleres NocturniaTech, centrados en iniciación a la programación, lógica y creación con inteligencia artificial; un taller de proyector estenopeico para observar de forma segura un eclipse solar; formación en producción musical con LMMS; un recorrido ambiental urbano sobre anfibios y un taller de electrónica sostenible.

Junto a estas nuevas propuestas, el programa recupera actividades con gran demanda en ediciones anteriores, como rutas medioambientales por espacios singulares de Galicia —entre ellos Costa de Xove, Faro de Cabo Home, Cabo Touriñán o Caldeiras do Castro—, así como la ruta de los Fornos con acceso a la Mina Consuelo y tirolina. También regresan los talleres artesanales de linograbado, estampación, collage, bordado y arte sostenible, los itinerarios dramatizados sobre la historia de la ciudad y actividades deportivas como iniciación al surf, escalada en roca, telas aéreas o roller derby.

Canosa destacó que “Nocturnia sigue siendo una herramienta muy valiosa para ofrecer a la juventud alternativas de ocio atractivas, gratuitas y saludables, pensadas desde la convivencia, la creatividad y la participación”, y añadió que esta edición incorpora nuevos formatos y contenidos que abarcan desde la naturaleza y el deporte hasta la creación digital y la experimentación artística.

Las inscripciones para las actividades previstas los días 24 y 25 de abril permanecerán abiertas hasta este jueves 23. A partir de entonces, los plazos de reserva se irán abriendo semanalmente para cada fin de semana. La programación completa y toda la información sobre inscripciones puede consultarse en la web municipal y en el perfil oficial del programa en redes sociales.