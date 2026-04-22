Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña presenta Nocturnia 2026 con más de 100 actividades y 1.400 plazas para jóvenes

Redacción
22/04/2026 12:47
surf
La edición de 2026 amplía y refuerza la variedad de su oferta
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Concello da Coruña ha presentado una nueva edición de Nocturnia, el programa municipal de ocio saludable dirigido a la juventud, que en su convocatoria primavera-verano ofrecerá un total de 107 actividades y 1.415 plazas entre los meses de abril y julio.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno local liderado por Inés Rey, se consolida como una de las principales propuestas municipales de ocio alternativo durante los fines de semana. Así lo destacó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, quien subrayó que se trata de “una programación gratuita y diversa pensada para responder a los intereses de la juventud coruñesa”.

La edición de 2026 amplía y refuerza la variedad de su oferta, combinando actividades al aire libre, talleres creativos, propuestas tecnológicas, experiencias culturales y disciplinas deportivas. Entre las principales novedades destacan la vía ferrata de la Senda do Santo, en Cedeira; una escapada de fin de semana a la costa de Dumbría; los talleres NocturniaTech, centrados en iniciación a la programación, lógica y creación con inteligencia artificial; un taller de proyector estenopeico para observar de forma segura un eclipse solar; formación en producción musical con LMMS; un recorrido ambiental urbano sobre anfibios y un taller de electrónica sostenible.

Junto a estas nuevas propuestas, el programa recupera actividades con gran demanda en ediciones anteriores, como rutas medioambientales por espacios singulares de Galicia —entre ellos Costa de Xove, Faro de Cabo Home, Cabo Touriñán o Caldeiras do Castro—, así como la ruta de los Fornos con acceso a la Mina Consuelo y tirolina. También regresan los talleres artesanales de linograbado, estampación, collage, bordado y arte sostenible, los itinerarios dramatizados sobre la historia de la ciudad y actividades deportivas como iniciación al surf, escalada en roca, telas aéreas o roller derby.

Canosa destacó que “Nocturnia sigue siendo una herramienta muy valiosa para ofrecer a la juventud alternativas de ocio atractivas, gratuitas y saludables, pensadas desde la convivencia, la creatividad y la participación”, y añadió que esta edición incorpora nuevos formatos y contenidos que abarcan desde la naturaleza y el deporte hasta la creación digital y la experimentación artística.

Las inscripciones para las actividades previstas los días 24 y 25 de abril permanecerán abiertas hasta este jueves 23. A partir de entonces, los plazos de reserva se irán abriendo semanalmente para cada fin de semana. La programación completa y toda la información sobre inscripciones puede consultarse en la web municipal y en el perfil oficial del programa en redes sociales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vecinos en la apertura del parque del Observatorio

Los vecinos del Agra convocan una manifestación para "esixir o parque que o barrio precisa"
Redacción
Román Rodríguez

O novo Plan Innova FP contará cun HUB de ferramentas de realidade estendida
Redacción
surf

A Coruña presenta Nocturnia 2026 con más de 100 actividades y 1.400 plazas para jóvenes
Redacción
Una oficina de Abanca en Lisboa

Moody's mejora la calificación de los depósitos de Abanca
Iván Aguiar