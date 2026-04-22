A Coruña elegirá la mejor tortilla de patata de Galicia

Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña Carlota Blanco

El próximo 27 de abril, el CIFP Paseo das Pontes será el escenario del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, una cita que busca consolidar a la comunidad como referente indiscutible en la elaboración de este emblemático plato de la gastronomía española.

Galicia ha mantenido históricamente una presencia destacada en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, impulsado por los congresos Lo Mejor de la Gastronomía y Alicante Gastronómica. A lo largo de los años, cocineros gallegos han logrado importantes reconocimientos, situando a la comunidad en la élite culinaria. Entre ellos destacan figuras como José Manuel Crespo, del restaurante El Manjar, ganador de la primera edición; Carmen Castelo, vencedora en 2003; Bibiana Cardona, triunfadora en 2024; o Alberto García Ponte, doble campeón en 2011 y 2022.

Más recientemente, el galardón conocido como la “Boina Amarilla” distinguió en 2024 a Ramón Rodríguez, mientras que en 2025 el reconocimiento recayó en Alejandro Oliveira, cuya tortilla de estilo betanceiro llevó el triunfo al restaurante La Falda de Chamberí, proyecto del hostelero Xan Otero.

La provincia de A Coruña ha sido tradicionalmente uno de los grandes baluartes de la tortilla de patatas en España, destacando por una elaboración basada, en muchos casos, exclusivamente en patata y huevo de origen local. Esta sencillez aparente ha dado lugar a una enorme riqueza técnica y sensorial: distintas proporciones, texturas y matices que han convertido a la tortilla gallega en un referente gastronómico.

En este contexto, la localidad de Betanzos ocupa un lugar privilegiado. Considerada por muchos la capital mundial de la tortilla, su estilo jugoso, intenso y elaborado con producto de proximidad, tiene su origen en el legado de la familia Rivera Valiño, con figuras como María Valiño y sus hijas Angelita y Elvira, precursoras de una tradición que ha marcado a generaciones de cocineros.

El II Campeonato de Galicia nace con el objetivo de reforzar este legado y proyectarlo hacia el futuro. La cita pretende revitalizar el sector, fomentar la excelencia y seguir situando a Galicia en la vanguardia culinaria. Todo ello enmarcado en lo que los organizadores definen como la “revolución de la tortilla de patatas gourmet”, una corriente que hunde sus raíces en Betanzos y que hoy se expande con fuerza dentro y fuera de la comunidad.