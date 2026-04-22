A Coruña cerrará el segundo mes de abril más seco del siglo

Varios coruñeses pasean en una jornada calurosa de este mes de abril Patricia G. Fraga

A Coruña sigue en proceso de quitarse el musgo generado por el diluvio invernal de principios de año. Y es que, después de 42 jornadas de lluvia consecutivas -segunda racha más larga en la ciudad desde que la Aemet tiene registros- y de registrar precipitaciones en 47 de las primeras 49, la meteorología parece haberle compensado lo sufrido a la urbe herculina en esta primavera. Prueba de ello fue el pasado mes de marzo, en el que, además de estrenar la temporada de playas con algunas jornadas en los que los termómetros pasaron de los 25 grados, cerró sus días como el cuarto menos húmedo del siglo con tan solo diez jornadas de lluvia. Ya en abril, con la primavera todavía más avanzada, los datos son si cabe más positivos y, de confirmarse la previsión meteorológica, A Coruña cerrará el segundo abril más seco del siglo y el quinto de la serie histórica.

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Ni siquiera pudo cambiar mucho el pronóstico el litro por metro cuadrado que se acumuló durante la jornada de ayer tras el paso de la primera tormenta primaveral del año. Por el momento, y a falta de una semana para que termine el mes, apenas se han registrado 18,4 litros por metro cuadrado, por los 87 que suele tener de media este cuarto mes del año. Aun así, los expertos no prevén que, en caso de que llueva más días del mes, el acumulado total de litros por metro cuadrado sea reseñable.

"No podemos descartar que llueva algo, aunque si cae, serán solo algunas gotas y cantidades poco significativas", explican desde la Agencia Estatal de Meteorología, quienes no calculan más de dos litros por metro cuadrado de aquí al próximo jueves, último día del mes. De ser así, entraría en el selecto grupo de los meses de abril menos mojados desde que hay registros meteorológicos en la ciudad. Concretamente subiría al quinto puesto, solo por detrás de los 15,4 litros acumulados en 2017 -abril más seco del siglo XXI-, los 14,3 de 1967, los 5,1 de 1982 y la inexistente acumulación de 1938. "En ese año solo cayeron gotas durante los días 16 y 27, aunque valores inapreciables que no se pueden contabilizar. En aquel momento, A Coruña vivió un periodo seco que abarcó desde el 27 de marzo hasta el 2 de mayo.

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También cálido

Si hay algo que suelen acompañar a las cada vez más recurrentes jornadas secas de A Coruña son las altas temperaturas. La ciudad, acostumbrada a valores suaves por su condición de urbe atlántica bañada por el mar, cada año estrena antes la temporada de playas. Este año, ni siquiera hizo falta que terminase el invierno para que los coruñeses bajasen a los arenales de la ciudad. Sucedió el sábado 21 del pasado mes de marzo. Aunque se repitió la misma copla el 27, cuando los termómetros de la estación del Observatorio superó los 25 grados.

En abril, todavía se volvieron más recurrentes esas jornadas cálidas. De hecho, el día 6 de este mes el Observatorio llegó a los 29,6 grados -segundo valor más alto en un mes de abril de la serie histórica- y, en la estación de la Torre de Hércules, superó los 31 grados. Durante las dos siguientes semanas, la primavera herculina mostró su lado más inestable, desde claros descensos repentinos en las temperaturas hasta cielos totalmente encapotados antes de la llegada de la tormenta.

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Aun así, la temperatura media en lo que va de mes es de 14,9 grados, es decir, solo dos décimas por debajo del top 5 de valores en este cuarto mes del año (15,1). De ser así, un nuevo mes se colaría entre los más cálidos de la serie histórica, un hito que el año pasado consiguieron la mitad de los meses del año. Para ello, abril tendría que vivir nuevas jornadas veraniegas, algo que, por el momento, no se muestra tan claro en los modelos de la Aemet. Por lo menos a corto plazo. Y es que, para lo que resta de mes, la Aemet prevé "temperaturas más razonables y típicas de esta época del año", por lo menos hasta el fin de semana.

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