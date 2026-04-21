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Coche marcha atrás por Alfonso Molina
A Coruña

Un coche intenta incorporarse marcha atrás a Alfonso Molina

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/04/2026 15:40

Ocurrió este martes a mediodía en A Coruña en dirección salida de la ciudad. Poco después de las dos de la tarde un conductor intentó incorporarse a Alfonso Molina, pero realizando una maniobra marcha atrás.

Como pudieron comprobar otros conductores y personas que estaban en ese momento en el Hotel Avenida, junto a Lavedra, el piloto del vehículo recorrió varios metros marcha atrás el último tramo de la incorporación a Alfonso Molina que baja desde la ronda de Outeiro hacia la avenida.

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Después de ello, el conductor intentó dar la vuelta al coche para ponerlo de nuevo en sentido de la marcha y tomar la avenida, momento en el que, al menos otro conductor, en este caso de una moto, paró junto al vehículo para recriminarle la peligrosa maniobra que estaba poniendo en riesgo a todos los que circulaban en ese momento por la zona.

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