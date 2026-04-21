El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Roberto Rodríguez: “A AP-9 debe ser unha vía gratuíta e xestionada desde Galicia”

Desde o pleno do Parlamento, dixo que o Goberno do Estado “castiga, unha e outra vez, a Galicia"

Redacción
21/04/2026 20:39
El diputado del PP, Roberto Rodríguez, en el Parlamento
El diputado del PP, Roberto Rodríguez, en el Parlamento
Cortesía del PPdeG
“A AP-9 debe ser canto antes unha vía de circulación libre de cargas, gratuíta e xestionada desde Galicia”, reclamou o deputado do Grupo Popular, Roberto Rodríguez, cando se cumpre 218 días da prórroga do Executivo de Pedro Sánchez á concesión da autoestrada.

Así, durante a súa intervención no pleno do Parlamento, fixo fincapé no “trato discriminatorio” co que o Goberno do Estado, coa complicidade necesaria de socialistas e nacionalistas galegos, “castiga, unha e outra vez, a Galicia”. E contrapuxo a situación dos usuarios recorrentes da AP-9, que non desfrutan dunha bonificación do 100%, coa dos usuarios que transitan pola AP-1 ou a AP-7, que “pagan cero euros”.

“Galicia ten ben claro cal é a solución: rescate e transferencia”, salientou. Neste senso, a proposición non de lei do Grupo Popular avoga porque se transfiran a titularidade e as competencias e que, ao tempo, se aproveite a oportunidade de, tralo ditame da UE, se rescate. E é que, tal e como sinalou, a prórroga tradúcese en “menos cartos no peto dos galegos e en máis no peto da concesionaria”. Neste senso, informou dun incremento das tarifas do 5% con respecto ao ano pasado.

Así, Roberto Rodríguez volveu incidir no “maltrato” e no “boicot” do Goberno central. Tras recordar, primeiro, as 60 “labazadas” en forma de prórroga á tramitación da lei de transferencia e, máis tarde, recordar a negativa do PSOE ao traspaso; esixiu “un trato xusto” para as galegas e os galegos: “Unha AP-9 100% galega e 100% gratuíta”.

"Pecan contra Galicia"

Mentres o BNG está “emperrado en ser o nacionalismo que máis barato lle sae a Sánchez e máis caro lle sae aos galegos”, dixo, nin o Goberno galego nin o PPdeG deixarán de reclamar o rescate e transferencia desta infraestrutura esencial para Galicia.

Para o deputado popular, PSdeG e BNG “pecan contra Galicia”, cando por España se liberan de pago máis de 1.000 quilómetros, pero en Galicia se pagan as peaxes máis caras da historia; cando negan o rescate, pese a que hai 1.000M€ para o doutras autoestradas con concesión en vigor; cando, pese ao ditame da UE, permiten que a concesionaria bata récord de beneficios; e cando castigan a Galicia, porque non lles vota. Así, denunciou a hipocrisía dos grupos da oposición, que, aquí, “levantan a man, pero, en Madrid, baixan a cabeza”.

Para rematar, referiuse á chamada de atención da UE ao Goberno central, por non adoptar medidas en defensa dos intereses dos usuarios desta autoestrada, e ao avanzar que se mantén firme na súa intención de chegar ata o TXUE se a Administración central non ofrece unha solución satisfactoria.

