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A Coruña

Retrasos y desacuerdos lastran la circulación entre A Coruña y su área

Más de cien mil vehículos siguen entrando y saliendo de la ciudad ante la falta de opciones competitivas

Abel Peña
Abel Peña
21/04/2026 04:50
Viajeros subiendo al autobús en la nueva parada de Manuel Casás
Viajeros subiendo al autobús en la nueva parada de Manuel Casás
Javier Alborés
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A pesar de la peatonalización, y de la promoción de las formas de transporte sostenible, el hecho es que todavía más de cien mil vehículos entran y salen diariamente de la ciudad. Las autoridades están divididas en lo que se refiere a la gestión de la movilidad en el área y esto se escenificó la semana pasada, durante la reunión que mantuvo la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, con el municipio de A Coruña, además de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. Todos están de acuerdo en que deben superarse los límites municipales para pensar el Área de transporte Metropolitano (ATM) pero a los desacuerdos en los taxis y los autobuses se une también la falta de aparcamientos disuasorios y de un tren de cercanías, así como los retrasos y ausencias en la mejora de las infraestructuras.

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1 El caballo de batalla de las administraciones

Quizá el factor más importante para descongestionar el área metropolitana sea el autobús. La Xunta siempre ha puesto por delante las cifras que prueban la efectividad de este servicio: 102 líneas y 120.000 viajeros a la semana entran y salen del corazón de A Coruña, en la nueva parada de Manuel Casás. Sin embargo, los municipios tienen muchas exigencias. Para empezar, mejores conexiones con los campus universitarios y los polígonos comerciales.

La Xunta asegura que ya está estudiando la posibilidad de implantar esta medida pero Fontenla advierte de que “calquera modificación dos servizos debe realizarse con base en criterios técnicos”, pone por delante el “uso responsable” de los recursos y que los polígonos están conectados con 77 autobuses.

El Vial 18 o la Cuarta Ronda son algunas de las infraestructuras por las que se llevan esperando años

Tanto la líder nacional del BNG, Ana Pontón, como el portavoz local del PP, Miguel Lorenzo, cargan contra la nueva parada de bus metropolitano asegurando que bloquea la carga y descarga de los camiones con el material de las producciones del teatro Colón. La alcaldesa, Inés Rey, lo rechaza de plano: “No hubo problemas con el Rosalía de Castro cuando se peatonalizó La Marina, igual que no los habrá con el teatro Colón”. Por su parte, Miguel Lorenzo califica de “chapuza” la obra: “Los buses no caben en la nueva parada y los camiones que van al Teatro Colón tienen que cargar y descargar subidos a la acera, entre árboles y barandilla”.

2 Un servicio de prestación conjunta para los taxis

Otra reciente polémica ha surgido en el sector del taxi, que ya afronta los problemas de la aparición de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que emplean una aplicación para recoger a sus clientes. Los taxis de Culleredo siempre han tenido preferencia para recoger pasajeros, puesto que el aeropuerto se haya dentro de su término municipal, pero Rey siempre ha defendido que A Coruña invierte mucho dinero en acuerdos con aerolíneas, y que los taxistas herculinos tienen derecho a beneficiarse.

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Ahora se valora crear una zona de prestación conjunta de taxis en los municipios del área metropolitana. La medida, reclamada por A Coruña, fue recibida por el Gobierno autonómico. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, aseguró que el objetivo es que “todos los taxis de A Coruña operen sin limitaciones”.

3 La ‘eterna promesa’ del ferrocarril de cercanías

Hace veinte años que figura en los programas de los partidos políticos la implementación de un servicio de cercanías en A Coruña, pero siempre se descartó por “falta de viabilidad”. Hace unos meses, el ministro de Transporte, Óscar Puente, la formulaba de nuevo con la vista puesta en 2027. Una línea de cercanías con destino Ferrol y Lugo, sobre todo, por el Ayuntamiento de Betanzos permitiría añadir a las paradas ya existentes en el servicio que parte a diario a Ferrol, como Elviña-Universidade, O Burgo-Santiago, Cambre, Cecebre, Betanzos-Infesta y Betanzos-Cidade, nuevos apeaderos en la zona de San Diego, As Xubias, Fonteculler, A Barcala y Cortiñán, además de poder dar uso al ya existente en la parroquia de Guísamo, en Bergondo.

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Otro de los expertos en ferrocarril, Xosé Carlos Fernández, propone crear la línea O Burgo-Chuac-Universidad de A Coruña a determinadas horas del día, una opción que ayudaría a “sacar de la carretera múltiples circulaciones”. Pero también considera que, para el éxito del sistema, resultaría “imprescindible” la habilitación de aparcamientos disuasorios.

4 El plan de aparcamiento disuasorio desde 2012

El problema de los aparcamientos disuasorios es que no están ni se les espera. Existe un plan sectorial desde hace 14 años para instalar una red de espacios en torno a A Coruña donde los conductores puedan estacionar y ser transportados a la ciudad en autobuses lanzadera, pero nunca se ha llevado a cabo. El plan incluía doce de estos puntos en el área. En octubre de 2015, se inauguraba el primero, con 176 plazas, en Lonzas. En 2021, la Xunta publicó un estudio que proponía tres emplazamientos: uno en el apeadero de O Burgo, otro en O Temple, y el tercero, frente al colegio Santa María del Mar.

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Desde entonces, no ha habido ningún avance, aunque el Ayuntamiento de A Coruña inauguró uno por cuenta propia junto a la Ciudad de las TIC, en enero del año pasado. Sin embargo, no es muy utilizado.

5 Alfonso Molina alarga el plazo para el fin de la obra

Otro punto que contribuye a congestionar la circulación en el área son las infraestructuras. Los conductores llevan meses soportando las molestias de las obras de humanización de Alfonso Molina, que servirán para mejorar la seguridad eliminando el trenzado en el tráfico a la altura de la autopista, y parece que tendrán que seguir haciéndolo durante bastante tiempo: el oleoducto a la altura de San Cristóbal está generando más problemas de lo calculado, porque el conducto se halla en mal estado. Fue necesario cerrar el ramal de San Cristóbal mas tiempo del previsto y ahora se estima que las obras podrían estar completadas a finales del año que viene. Siempre que no surjan más problemas, claro.

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Pero no se trata solo de la AC-11. Otras arterias importantes, como el Vial 18, que permitiría conectar la Tercera Ronda con la AP-9, o la Cuarta Ronda, todavía no se han licitado, y todo apunta a que queda mucho antes de que las obras lleguen a materializarse. Mientras tanto, los atascos continúan.

cifras
120.000 viajeros calcula Mobilidade que pasan por la parada de Manuel Casás cada semana, a través de 102 líneas de bus metropolitano
522 licencias de taxi existen en la ciudad, y el Ayuntamiento pretende que puedan operar a nivel metropolitano para poder atender a Alvedro
12 parking disuasorios establecía el Plan sectorial de la Xunta para A Coruña, pero 14 años después solo se ha construido uno en Lonzas
19,3 millones de euros es el presupuesto de la obra de humanización de la avenida de Alfonso Molina después de experimentar un sobrecoste de un millón de euros
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