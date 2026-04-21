Repsol descarga en A Coruña petróleo de México y Venezuela ante la crisis energética de la guerra de Irán

El 'Stena Surprise' fue uno de los buques que trajo crudo a A Coruña Repsol

Repsol ha informado de que en los últimos días ha recibido en el puerto de A Coruña dos cargamentos de crudo pesado procedentes de México y Venezuela que será utilizado en la refinería herculina. La empresa ha hecha pública esta información en el actual contexto de crisis por el conflicto en Oriente Próximo.

De esta manera, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz pone en marcha medidas para gestionar la producción y la logística de sus cinco refinerías en España, informó la compañía. Además, la descarga de estos dos barcos sirve como ejemplo de que la compañía energética dispone de alternativas al crudo producido en el Golfo Pérsico.

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Repsol señala que gracias a la flexibilidad de su sistema de refino avanzado, uno de los más eficientes de Europa, la compañía es capaz de tratar unos 60 tipos de crudo y reducir la dependencia de España a rutas como Ormuz.

Origen

La mayor parte de la materia prima que utiliza la refinería de A Coruña procede principalmente de países americanos y africanos, con una baja dependencia de Oriente Medio.

Los datos registrados por la Autoridad Portuaria en 2025 —esta mercancía se descarga en los muelles coruñeses— revelan que Estados Unidos se situó con diferencia como el mayor abastecedor del crudo que llega a la urbe herculina (1,9 millones de toneladas), seguido muy de cerca por México (1,5 millones de toneladas), que juntos representaron más de la mitad de todo el petróleo crudo descargado en el puerto herculino.

Libia ocupó el tercer puesto con un aporte importante (934.000 toneladas), mientras que Nigeria (174.000 toneladas), el Reino Unido (142.000 toneladas) y Venezuela (142.000 toneladas) aportaron cantidades similares entre sí, aunque notablemente inferiores.

Bahamas (133.000 toneladas), Irak (129.000 toneladas), Senegal (84.000 toneladas), Angola (59.000 toneladas) y Brasil (41.000) completaron el grueso de los orígenes, con volúmenes menores que reflejan una estrategia de diversificación consolidada por la refinería gallega.

Sobre la empresa

Repsol cuenta con un total de cinco complejos industriales en España, situados en ubicaciones estratégicas como A Coruña, Cartagena, Bilbao, Puertollano y Tarragona.

Estos centros industriales están especializados en el refino de petróleo y la producción de química y se encuentran en un proceso de transformación hacia la producción de combustibles renovables y materias primas bajas en carbono.