Paso de gigante para el HM Modelo de A Coruña con su nueva unidad de cirugía ambulatoria

Uno de los quirófanos de la nueva unidad del HM Modelo Patricia G. Fraga

Nuevo paso adelante para el HM Modelo. El hospital de Ciudad Jardín estrenará mañana una nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria con la que da una nueva zancada de gigante en lo que a la asistencia de sus pacientes se refiere, reorientando su actividad hacia un modelo más actualizado y moderno.

Así lo expuso esta tarde, en la inauguración de la nueva estancia, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, que se congratuló por un espacio que “veníamos necesitando”. “Es un paso más para dar servicio a nuestros pacientes y usuarios y aportar valor a la sociedad”, comentó, así como expuso que también contribuirán a “echar una mano en un momento en que el sistema de salud está teniendo problemas para dar paso a sus pacientes”.

En la inauguración también participó la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como representantes del sector sanitario público y privado de la ciudad. El conselleiro agradeció a HM Hospitales (“un referente a nivel nacional”) su trabajo y destacó que ahora el hospital será “mucho más cómodo”: “La cirugía mayor ambulatoria es junto a la robótica una de las líneas que va a seguir la cirugía en unos años”.

El espacio

Con una superficie total de 855 metros cuadrados, esta unidad quirúrgica cuenta con una sala de reanimación, otra híbrida (quirófano y hemodinámica), tres quirófanos y nueve habitaciones con baño y telemetría, así como dependencias de apoyo. Suma así cuatro nuevos quirófanos a los once que ya tenía el centro, dejando el total en 15. Comenzará a funcionar mañana mismo.

La unidad servirá para reforzar las operaciones de especialidades como dermatología, anestesia y reanimación, angiología vascular, hemodinámica, cirugía general y digestiva, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía plástica y reparadora, cirugía estética, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, urología y anatomía patológica. Además, contará con luz natural al estar situado en torno al patio central acristalado que estructura las plantas de la parte más moderna del centro.

Abarca se mostró muy satisfecho con esta nueva inversión “ya que no solo estamos hablando de más quirófanos y más habitaciones, sino que se trata, además, de un espacio diseñado de la mano de nuestro equipo médico, atendiendo a todos sus requerimientos, con el objetivo de que puedan desarrollar la actividad quirúrgica con el máximo confort y garantías tanto para los profesionales como para los pacientes". "Este es un proyecto del que nos sentimos especialmente orgullosos”, manifestó.

La situación del grupo

La unidad quirúrgica supuso un desembolso de 3,5 millones de euros, y permitirá al hospital aumentar su oferta asistencial. Está ubicado en la planta -1, donde antiguamente estaban las consultas externas, que se trasladaron en 2025 al HM Ronda de Nelle. Precisamente esta inversión se suma a los 2,5 millones que HM Hospitales dedicó el pasado año al centro de la Ronda de Nelle.

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“Nuestro compromiso con Galicia y con A Coruña es firme, todos nuestros esfuerzos y los de los profesionales que trabajan con nosotros están enfocados a ofrecer una medicina de calidad e innovadora, centrada en la salud y el bienestar de los pacientes y sus familiares”, expresó Abarca. “Un esfuerzo que mantendremos en el tiempo para seguir siendo merecedores de la confianza que depositan en nosotros los gallegos”, aseguró.