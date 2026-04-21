Óscar García Maceiras, CEO de Inditex: "La moda es algo más que vender ropa"

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras Europa Press

Óscar García Maceiras, CEO del grupo Inditex, afirmó este martes que los tres rasgos fundamentales que definen el ADN del grupo textil son "la humildad, la prudencia y la ambición", y se mostró convencido de que quien no sea humilde en un negocio como el de la moda "no será capaz de sobrevivir".

"Nosotros nos movemos en un negocio para ser humildes. En el día a día, uno se la juega tratando de ilusionar y de enamorar a sus clientes. Esto nos ha llevado a ser humildes por propia naturaleza. Quien no es humilde en un negocio como el nuestro no será capaz de sobrevivir. Sin la cultura y los valores adecuados, hasta el mejor modelo de negocio estará abocado al fracaso", manifestó durante su intervención en el Rectorado de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

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García Maceiras protagonizó en Logroño una nueva edición del ciclo 'Aula UNIR'. En este espacio de debate y reflexión, creado para acercar a la comunidad académica a líderes que están definiendo el presente y el futuro de sus sectores, repasó varios hitos y desveló algunos de los pilares y motores fundamentales del grupo, cuyo principal buque insignia es la empresa internacional de moda Zara.

El ciclo fue transmitido en abierto, vía streaming, para todos los interesados en participar de la iniciativa. José María Vázquez García-Peñuela, rector de esta universidad, dio la bienvenida al acto y repasó la dilatada trayectoria académica y profesional del ponente. Pablo Arrieta, presidente del Consejo Asesor de UNIR en La Rioja, por su parte, moderó el evento.

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En el foro, que contó con la presencia de algunas de las principales autoridades del grupo educativo Proeduca y de destacados representantes de organismos, instituciones y empresas riojanas, se resaltó que Inditex no es solo una marca global, sino uno de los modelos empresariales más sólidos del mundo.

"La moda es algo más que vender ropa"

"La moda, la experiencia de nuestros clientes, la sostenibilidad y las personas que conforman nuestros equipos son los pilares que nos sostienen. La moda es algo más que vender ropa. Tiene un componente aspiracional. Queremos ser capaces de que la moda, sostenible y de diseño, sea cada vez más accesible para el mayor número de personas", manifestó García Maceiras.

Durante un tramo de su intervención, aseguró que Inditex, desde la apertura de su primer taller textil, en 1963, siempre se ha apoyado en la tecnología.

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En materia tecnológica, precisamente, afirmó que una de las últimas iniciativas, denominada 'Zara Try On', de enorme éxito, "es un probador virtual con inteligencia artificial que permite a los clientes de Zara y de las otras marcas de Inditex crear avatares desde sus móviles para ver cómo les quedaría una prenda antes de comprarla, sin tener que ir a la tienda física. Pero aplicamos todo ello todo sin perder una aproximación humanista. La IA no puede reemplazar el componente humano", indicó.

Sobre este tema, agregó: "Hoy recibimos información en tiempo real en cada tienda, para saber lo que funciona y lo que no. La adopción de la tecnología siempre se ha realizado de una manera natural en Inditex. La IA hoy nos resulta clave. Tenemos un modelo de plataforma abierta. Ante cualquier necesidad usamos desarrollos propios o de terceros. Y ese mismo modelo de plataforma abierta procede de muy diversos orígenes".

Sostenibiliad para democratizar la moda

García Maceiras, a quien Inditex le abrió sus puertas en 2021 como secretario general y de su consejo, y en 2022 lo nombró CEO, habló también de un aspecto esencial del grupo: la sostenibilidad. "Llevamos 25 años adaptando nuestros procesos y toma de decisiones a la sostenibilidad. Esto nos ha permitido trazar objetivos muy ambiciosos de cara a 2030".

Por otra parte, se refirió a otra gran ambición del grupo de distribución textil hacia el futuro: "Queremos seguir siendo una empresa joven, que enamore y sorprenda a nuestros clientes. Pero lo abordamos con responsabilidad, desde la humildad y la prudencia, y con la ambición de ser cada vez más relevantes".

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Para finalizar, Óscar García Maceiras abordó otro tema que distingue a Inditex: su compromiso de responsabilidad social. "La actividad que desarrollamos está muy presente en los territorios donde nos encontramos. Existen tres líneas claves para nosotros. Una es la ayuda en países en situaciones de emergencia. Tenemos colaboración permanente con ONG, organismos e instituciones para colaborar en este ámbito. Otra es la salud. Y el tercer punto es la educación", concluyó.