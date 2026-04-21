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A Coruña

Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la convocatoria de los premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas

Esta iniciativa tiene como finalidad contribuir a la mejora de los entornos de trabajo, la competitividad empresarial y el progreso social

Iván Aguiar
Iván Aguiar
21/04/2026 12:43
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)
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Ya está abierta la segunda convocatoria de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia, una iniciativa destinada a reconocer a organizaciones, equipos y profesionales que impulsan iniciativas relevantes, innovadoras y con impacto real en el ámbito de la gestión de personas. 

Estos galardones, que promueven Grupo Nortempo y AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), tienen como finalidad contribuir a la mejora de los entornos de trabajo, la competitividad empresarial y el progreso social, al tiempo que promueven la difusión de modelos de gestión alineados con los valores de la función de Recursos Humanos: profesionalidad, innovación y Responsabilidad Social Corporativa, según explican sus promotores.

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La convocatoria está dirigida a candidaturas de organizaciones, profesionales o proyectos desarrollados en Galicia, o que tengan un impacto significativo en el tejido empresarial y social de la Comunidad Autónoma.

Los premios incluyen las categorías de Trayectoria Directiva en Recursos Humanos, Innovación en Recursos Humanos y Mejor Política de Responsabilidad Social Corporativa.

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