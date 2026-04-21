Los jóvenes 'eurodiputados' de Monelos presentan sus trabajos a los políticos de A Coruña

Alumnos del IES Monelos y autoridades municipales, esta mañana, en el parque de Oza Quintana

La Unión Europea tiene su propia embajada en el barrio coruñés de Monelos. Concretamente en su instituto, donde, desde hace tres años, alumnos de cuarto de ESO desarrollan diferentes actividades relacionadas con el Parlamento Europeo como si de Bruselas se tratase. Durante la mañana de este martes, los jóvenes 'eurodiputados' del centro educativo herculino tuvieron la oportunidad de tener su primer cara a cara político con algunos de los ediles de la ciudad.

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Y es que, desde el curso 2023-24 el IES Monelos es la única escuela embajadora del Parlamento Europeo en A Coruña, cogiendo el testigo del IES Eusebio da Guarda que, tras haber sido embajadora desde 2022, ahora actúa de escuela mentora con el centro de Monelos. De esta forma, el programa educativo de la UE tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, así como conocer las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y ser conscientes del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso decisorio del continente.

Una exposición al aire libre

Por ello, a lo largo de este curso, las seis estudiantes participantes elaboraron un proyecto en el que se exponen las principales funciones, comisiones parlamentarias y partidos políticos que conforman la Unión Europea. "Esta exposición la teníamos en el centro y decidimos sacarla a la calle para mostrar al público el trabajo realizado", explica Elena Conde, profesora del centro y miembro del proyecto.

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A la exposición al aire libre en el parque de Oza se acercaron Miguel Lorenzo y Carlos San Claudio, por parte del PP; Juan Ignacio Borrego, por el PSOE, y Francisco Jorquera, como representante del BNG. Allí, los cuatro ediles felicitaron a las alumnas por el trabajo realizado.

Como embajadores de la Unión Europea en A Coruña, los estudiantes esperan poder volver a ver la gran cámara europea, después de que el año pasado tuvieran la oportunidad de ver in situ donde se decide el futuro del continente gracias a la invitación del eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Francisco José Millán Mon.