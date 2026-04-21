La Librería Arenas de A Coruña se llena de firmas para celebrar el Día del Libro
Este jueves, 23 de abril, se celebra un nuevo Día del Libro, en el que la ciudad de A Coruña volverá a mostrar su cariño por las letras, ya sea en su formato en papel o en el moderno digital. Uno de los lugares en los que la efeméride contará con actividades especiales será la Librería Arenas de A Coruña.
Para la jornada del jueves, el espacio librero ha programado varias firmas de libros con los autores de algunas de las obras que se pueden encontrar en la tienda.
A las 12.30 horas, en el comercio de Arenas en el Cantón Pequeño, Silvia Salgado firmará 'Antes del lunes', para dar paso a las 13.00 a Mercedes Soneira López, que dedicará ejemplares de 'Ondinas y misterios'. Media hora después llegará el turno de Alba Formoso Ramos, que firmará 'Entre incienso y recuerdos'.
Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, se pasará por el Cantón Pequeño José Vicente Domínguez para firmar ejemplares de sus libros 'Un millón de teselas', 'El chubasquero amarillo' y 'Hablando con mis gansos'. A las 18.30 estará en Arenas Eduardo Caamaño para presentar 'Antoine de Saint-Exupéry', 'El curioso libro de las muertes absurdas', 'Historias no contadas de las cruzadas' y 'Hércules. La biografía mitológica del hijo favorito de Zeus'.
Hugan C. Pekiar llegará al espacio del Cantón Pequeño a las 19.00 horas para firmar su 'Las crónicas de Kimarel. Los albores de la caída' y Jaime Borja, que presentará 'Amígdala'.
A partir de las 19.30 horas será Lola López-Menéndez la que firmará en Arenas 'Ardentía 1890. El naufragio del Serpent' y 'Ardentía 1854' y a las 20.00 horas llegará José Manuel Fernández Caamaño, que firmará el libro 'Curiosidades coruñesas. Historias para conocer y leer', ganador del Premio Fernando Arenas de 20025.
Los ejemplares de los libros que se firmarán se pueden reservar llamando al teléfono 981 22 24 42 y por cada obra firmada, Arenas regalará una rosa.