La Librería Arenas de A Coruña se llena de firmas para celebrar el Día del Libro

Varias personas compran en la céntrica librería Arenas Patricia G. Fraga

Este jueves, 23 de abril, se celebra un nuevo Día del Libro, en el que la ciudad de A Coruña volverá a mostrar su cariño por las letras, ya sea en su formato en papel o en el moderno digital. Uno de los lugares en los que la efeméride contará con actividades especiales será la Librería Arenas de A Coruña.

Para la jornada del jueves, el espacio librero ha programado varias firmas de libros con los autores de algunas de las obras que se pueden encontrar en la tienda.

A las 12.30 horas, en el comercio de Arenas en el Cantón Pequeño, Silvia Salgado firmará 'Antes del lunes', para dar paso a las 13.00 a Mercedes Soneira López, que dedicará ejemplares de 'Ondinas y misterios'. Media hora después llegará el turno de Alba Formoso Ramos, que firmará 'Entre incienso y recuerdos'.

Día del Libro

Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, se pasará por el Cantón Pequeño José Vicente Domínguez para firmar ejemplares de sus libros 'Un millón de teselas', 'El chubasquero amarillo' y 'Hablando con mis gansos'. A las 18.30 estará en Arenas Eduardo Caamaño para presentar 'Antoine de Saint-Exupéry', 'El curioso libro de las muertes absurdas', 'Historias no contadas de las cruzadas' y 'Hércules. La biografía mitológica del hijo favorito de Zeus'.

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Hugan C. Pekiar llegará al espacio del Cantón Pequeño a las 19.00 horas para firmar su 'Las crónicas de Kimarel. Los albores de la caída' y Jaime Borja, que presentará 'Amígdala'.

A partir de las 19.30 horas será Lola López-Menéndez la que firmará en Arenas 'Ardentía 1890. El naufragio del Serpent' y 'Ardentía 1854' y a las 20.00 horas llegará José Manuel Fernández Caamaño, que firmará el libro 'Curiosidades coruñesas. Historias para conocer y leer', ganador del Premio Fernando Arenas de 20025.

Los ejemplares de los libros que se firmarán se pueden reservar llamando al teléfono 981 22 24 42 y por cada obra firmada, Arenas regalará una rosa.