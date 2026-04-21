La Fundación MOP dedica a Paolo Roversi su gran exposición de verano 2026

'Sara Grace', Paris, 2018 Paola Roversi

El fotógrafo italiano Paolo Roversi será el gran protagonista de la temporada expositiva de verano de la Fundación MOP con Doubts, una muestra que abrirá sus puertas el próximo 20 de junio y podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en el Centro MOP.

La exposición propone un recorrido íntimo por la trayectoria de Roversi, combinando algunas de sus imágenes más icónicas con material inédito. Reconocido por su estilo inconfundible, el artista ha desarrollado a lo largo de más de cuatro décadas un lenguaje visual propio dentro de la fotografía de moda, caracterizado por su atmósfera evocadora y su tratamiento casi pictórico de la luz y la sombra.

La presidenta de la Fundación, Marta Ortega, expresó su entusiasmo por acoger esta muestra en A Coruña, destacando la profunda admiración que siente por la obra del fotógrafo. Roversi, por su parte, se define como un artesano que encuentra en el estudio un espacio de creación total, donde controla cada elemento pero deja margen a lo inesperado como motor de evolución artística.

Bajo el título Doubts, la exposición se articula en diferentes secciones temáticas —como Theatre, Shadows o Beauty— que reflejan las claves de su universo estético. Para el fotógrafo, la duda es una herramienta esencial que impulsa la creatividad, en contraposición a la certeza, que considera limitante.

Antes de esta gran cita, el Centro MOP acogerá una nueva edición de Future Stories, la exposición colectiva dedicada a jóvenes fotógrafos gallegos. La muestra podrá visitarse del 13 de mayo al 3 de junio y reunirá los trabajos de cuatro creadores formados recientemente en la Fondazione Sozzani, en Italia, gracias a una beca de la Fundación.