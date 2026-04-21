La Fundación ENKI impulsa la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en 2025

Presentación de la carrera Enki en María Pita El Ideal Gallego

La Fundación ENKI, dedicada a promover la inclusión a través del ocio y el deporte, ha facilitado el acceso al deporte adaptado a más de 200 personas y sus familias gracias a su programa de préstamo de material especializado. Solo en 2025, la entidad ha realizado más de 150 préstamos, lo que supone un incremento superior al 400% respecto al año anterior y consolida el crecimiento de esta iniciativa también a nivel nacional.

Este servicio gratuito permite a personas con discapacidad probar distintas disciplinas deportivas en condiciones seguras, superando así la falta de recursos o equipamiento en sus entornos. Desde que en 2023 la fundación comenzó a registrar oficialmente estos préstamos, se han contabilizado un total de 229.

“Sabemos que ese es el primer paso para engancharse al deporte, adquirir autonomía y, en algunos casos que conocemos, dar el salto a la competición”, explica la directora de la entidad, Carmen Touza. “Estos datos solo nos reafirman en que existía una falta de equipamiento para permitir a las personas con discapacidad disfrutar del deporte”, añade.

Touza destaca además que la iniciación deportiva va más allá de la práctica física: “Es abrir una puerta a la participación social. Con el material adecuado, el deporte deja de ser un ‘imposible’ y se convierte en una experiencia alcanzable”.

El programa es posible gracias a la recaudación de la popular carrera solidaria organizada por la fundación, así como al apoyo de colaboradores públicos y privados. Su impacto ya traspasa las fronteras gallegas, con préstamos realizados en distintos puntos de España.

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Detrás de estas cifras hay historias personales que reflejan el impacto del programa. Es el caso de la deportista extremeña Maribel Toro, campeona de España, quien se desplazó hasta A Coruña ante la falta de opciones en su entorno. Allí pudo acceder al préstamo de una handbike, lo que le permitió retomar la competición tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple y plantearse nuevos retos internacionales.

También dos hermanos canarios con discapacidad encontraron en la fundación el impulso necesario para participar en la Copa de España – Gran Premio Cabildo de Gran Canaria, tras solicitar material adaptado.

En Galicia, iniciativas como “Yo corro con Lúa”, una familia de Pontevedra que hoy compite con su propio carrito de running tras dos años en el programa, o la colaboración con la entidad Marines —que utiliza carros de running y triciclos en el paseo marítimo coruñés— muestran la continuidad que puede generar este primer acceso.

“Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de historias que podemos contar”, concluye Touza. “Queremos seguir sumando, porque nuestro banco de préstamo no solo permite probar antes de comprar, sino que garantiza una iniciación deportiva segura y adaptada a cada necesidad”.

Desde la Fundación ENKI animan a personas con discapacidad, familias y entorno cercano a contactar con la entidad para compartir sus necesidades, ya sea en su futura sede en O Parrote, por correo electrónico o vía telefónica.