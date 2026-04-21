La Fiscal del juicio de la Primitiva millonaria ve “frialdad malévola” en el lotero y tacha de “rocambolesca” su versión

La fiscal, Olga Serrano; los abogados de la acusación particular de la familia Alonso, Beatriz Seijo y Christian Díaz; y la representante de la familia Ferreiro, Belén Canosa Quintana

Para la fiscal del caso de la Primitiva millonaria, Olga Serrano, la “avaricia” de Manuel Reija, el lotero acusado de estafa, “lo llevó a mantener la frialdad más malévola” al “engañar” al apostante que comprobó en su administración de San Agustín el 2 de julio de 2012 un boleto de Primitiva premiado con 4,7 millones de euros. La representante del Ministerio Público no titubeó ni un segundo a la hora de exponer, casi de carrerilla, su informe final tras la declaración de Miguel Reija, hermano del lotero y delegado de Loterías en A Coruña, también acusado en el juicio.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han mantenido su petición de seis años de cárcel para ambos. Para Manuel Reija, por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para Miguel Reija, por blanqueo de capitales –el delito de encubrimiento ha sido retirado porque, según el Ministerio Público, estaría prescrito–.

La defensa del lotero, por su parte, solicitó la absolución de su representado y, subsidiariamente, la atenuante de dilaciones indebidas. El abogado del delegado de Loterías demandó la absolución de su cliente.

La sesión de este martes comenzó con la declaración de Miguel Reija, que contestó a todas las partes. Tras relatar los hechos ocurridos el 2 de julio, cuando su hermano acudió a la delegación para informar del hallazgo de un grupo de boletos en el que se encontraba el premiado, el delegado dijo no conocer las cuatro peticiones de cobro que el lotero hizo en el transcurso de los meses. La única de la que tenía conocimiento era la primera, pero matizó que la finalidad “no era cobrar”, sino evitar “que el premio caducase por el transcurso de tres meses desde su hallazgo”.

También se defendió de la declaración de la lotera de Carrefour que validó el boleto que después ‘apareció’ en el mostrador de la administración de San Agustín. Esta testificó que, cuando una mujer acudió a su despacho para preguntar por el boleto, llamó a Reija, quien le respondió: “El boleto ya ha sido cobrado. No me llames más”. Este martes el acusado matizó: “No dije cobrado ni pagado, dije que el boleto había aparecido”. “Además”, añadió, “la estaba protegiendo, ya que desde 2010 este tipo de consultas se considera sospecha de blanqueo de capitales. Sabía que no era su intención, pero le dije que no me llamase más para no tener que dar parte a la Selae (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado)”.

El lotero de San Agustín niega haberse apropiado de la Primitiva millonaria: “Podría cobrarla yo o cualquiera a quien se la dé” Más información

A la pregunta de la fiscal, Olga Serrano, reconoció tener conocimientos de blanqueo de capitales, como cualquier otro delegado. Reija aseguró no haberse planteado “nunca” llamar a la policía cuando su hermano le contó el supuesto hallazgo en su despacho de San Agustín. “No vi actitud ilícita en ningún momento”, dijo, mientras defendió que Manuel Reija “actuó de forma totalmente honorable” porque podría haber recibido el premio “de forma opaca” en cualquier punto de España.

Además, explicó que cuando su hermano le cuenta todo, no vio “relevante” pensar en los boletos premiados con importes pequeños que acompañaban al millonario en el fajo encontrado. “Teníamos el boleto premiado y no vi importante preocuparme por el resto”, comentó. Años después, expresó, fue cuando se dio cuenta de la importancia de esros, ya que fueron esenciales para dar con el supuesto legítimo dueño, José Luis Alonso.

Huellas

El 3 de julio Miguel Reija recibe oficialmente el boleto –el día 2 ya lo había tenido en sus manos cuando su hermano acudió a la delegación y regresó posteriormente a su despacho por si “alguien aparecía reclamándolo”. Entonces, declaró ayer, lo metió en un sobre de plástico “para proteger las huellas” y, a partir de ahí, sus actuaciones siempre respondieron a “órdenes” de la Selae.

Aquí se dio una contradicción, y es que el lotero dijo que acudió a la delegación con el boleto en un sobre, pero el delegado indicó que lo portaba en la cartera y que él fue quien lo introdujo en un sobre. Uno de los puntos que más pausa generó a la hora de obtener respuesta por parte del acusado tuvo que ver con el eje del presunto delito. “¿Es habitual que un lotero compruebe de forma sistemática primitivas olvidadas por los clientes?, preguntó Serrano. Y Reija, tras pensárselo, manifestó: “Hay de todo”. Esto choca con lo declarado por parte de otros loteros, que indicaron que “nunca” se comprueban boletos del mostrador, sino que se van a la papelera.

“Enmascarar el origen”

En el turno de los informes finales –solo se ofrecieron los de la acusación y las defensas tendrán este miércoles el turno de réplica–, Olga Serrano centró su análisis en tres pasos: el acto delictivo de Manuel, saber si su hermano lo ayudó y determinar quién es el propietario.

Su relato de los hechos fue acompañado del cabeceo de los acusados, negando lo que escuchaban. Pero Serrano, igual que las otras dos acusaciones de la familia de José Luis Alonso, consideran que no hay duda alguna de lo que ocurrió, y para ello se refirió en todo momento a una de las pruebas que más complican la defensa del lotero: el propio registro de la terminal de su administración. Esta revela que dos de los boletos que se comprobaron en la máquina junto a la millonaria Primitiva se volvieron a jugar a continuación. Y esto, a su vez, dentro de 21 movimientos en los que se realizan trece comprobaciones y ocho apuestas en menos de dos minutos.

Para Serrano y las acusaciones particulares que representan a la familia Alonso esto demuestra que el cliente estaba delante del lotero cuando saltó el ticket del premio. Y que Manuel Reija lo ocultó y hasta le pagó unos premios pequeños para distraerlo. Los datos de la terminal “son incuestionables”, por lo que Serrano calificó de “rocambolesca e irracional” la versión de Manuel Reija, quien defiende haberse encontrado un grupo de boletos en su mostrador y que los comprobó estando solo.

“Tuvo un acto de avaricia tal que le llevó a mantener la frialdad más malévola y le llevó a seguir atendiendo al cliente sin informarle del premio obtenido”, sostuvo la representante del Ministerio Público.

“Nunca hubo hallazgo y nunca hubo un grupo de boletos perdidos”, añadió, mientras se preguntó: “¿Qué administrador comprueba un boleto perdido? Nadie, y así lo manifestaron otros administradores”. A su vez, la fiscal cargó contra la versión del delegado de Loterías, quien, “enmascaró” los hechos de su hermano “para allanar el camino” y que este pudiese cobrar el premio. “Miguel Reija conocía el origen ilícito y su actitud fue de ignorancia deliberada”, concluyó.

Para las acusaciones particulares que representan a la viuda e hija de José Luis Alonso, a quien la Fiscalía también atribuye ser el legítimo propietario del boleto atendiendo a la investigación policial, hubo una “reordenación de la situación de la manera que les parecía oportuna”. “Hubo 14 años de opacidad deliberada”, agregaron. Este miércoles las defensas leerán sus informes finales, pese a no estar previsto que el juicio se extendiese más allá del lunes. Se desconoce si Manuel y Miguel Reija harán uso de su última palabra.

La destrucción de la “foto fija” que “incrimina” a Manuel Reija: los trece boletos del apostante Beatriz Seijo, abogada de la viuda de Alonso, añadió ciertos matices. Para ella, el relato del lotero, además de ser “extraño” escapa a la “lógica”. Y, una vez más, hizo referencia a los datos de la terminal. Pero algo que escala a “carácter nuclear” es la “destrucción de la foto fija, es decir, los trece boletos”. “Lo fundamental es conservar la foto fija. Por ejemplo, mantener el cadáver tal y como está. Esto es los trece boletos –el apostante comprobó trece apuestas, entre las que estaba el premio–, y en ellos estaba el DNI y las huellas del legítimo propietario”, dijo Seijo, quien apuntó: “Había doce oportunidades más de encontrar huellas. Es el acto más incriminatorio, el hacer desaparecer esos boletos”.



Reija declaró no saber qué hizo con los boletos, sin determinar número, que acompañaban al premio, apuntando que algunos fueron al cajetín de cobro al tener premios menores, y otros a la papelera. “El no decir a la policía que había más boletos es un hecho consciente, también por Miguel, para hacer que se pierda información”. Para esta, además, “está muy clara la identificación de Alonso”.