La Cámara de Comercio de A Coruña facilitó la creación de 56 empresas

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro

El Punto de Atención al Emprendedor (PAE) es un servicio gratuito y asistido de la Cámara de Comercio de A Coruña que facilita la constitución de empresas de manera telemática. Durante el último año, 56 nuevas empresas realizaron su alta a través de este canal, consolidándolo como una herramienta clave para quienes inician un proyecto empresarial, según informa el organismo cameral.

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Este servicio permite a los emprendedores realizar todos los trámites de constitución de forma online mediante el Documento Único Electrónico, utilizado para inscribir la empresa en los diferentes organismos públicos competentes.

Se trata de una ventanilla única fruto del convenio entre la Cámara de A Coruña y la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria y Turismo. El alta puede completarse en un plazo mínimo de 24 horas, siempre que la documentación esté completa.

Este servicio, que no tiene coste para el emprendedor, ofrece información esencial sobre obligaciones fiscales, epígrafes del IAE, regímenes de cotización, ayudas e incentivos. A través del PAE es posible constituir diferentes tipos de empresas, incluyendo autónomos y diferentes tipos de Sociedades Limitadas, según indica la Cámara.