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A Coruña

La Banda Municipal de Música de A Coruña ofrecerá una gala lírica y literaria con motivo del Día del Libro en el Centro Ágora

La actuación contará con la colaboración del aula de cuanto del Conservatorio Superior de Música

Redacción
21/04/2026 15:23
Banda Municipal de Música de A Coruña
Concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña
El Ideal Gallego
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La Banda Municipal de Música de A Coruña ofrece este jueves, 23 de abril, dentro de su Ciclo de Primavera, un concierto especial con motivo del Día del Libro. Se trata de una gala lírica y literaria que contará con la colaboración del aula de cuando del Conservatorio Superior de Música. 

El concierto se celebrará en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora este jueves a partir de las 20.00 horas y el acceso será libre hasta completar capacidad. “La Banda Municipal sigue mostrando su fondo arraigo con la ciudad y sus servicios culturales, ofreciendo un concierto singular por el Día del Libro. Desde el Gobierno de Inés Rey trabajamos para ofrecer a la ciudadanía una oferta de ocio y musical de primer nivel”, señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. 

El programa de este jueves estará compuesto por varias zarzuelas y operetas, géneros muy ligados a la literatura. La BMMC estará dirigida por Juan Miguel Romero Llopis y el aula de cuanto del Conservatorio Superior de Música estará coordinada por Aida Cruz y Nuria Lorenzo. Esta actuaciones se enmarca dentro de las actividades municipales programadas por el Día del Libro, que incluyen como acto central una tertulia que reflexiona sobre la lectura como derecho humano. Bajo el título ‘Un libro, una historia’, participarán el profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores y el investigador y gestor experto en derechos culturales Daniel Granados. El coloquio será en la Biblioteca Municipal de Estudios Locales el jueves 23 a las 19.30 horas. Además, se llevarán a cabo sueltas de libros en el entorno de las bibliotecas municipales y otras acciones en redes sociales.

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