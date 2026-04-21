Uno de los incendios de hace 25 años ARCHIVO

Hace 25 años, El Ideal Gallego dedicó una de las fotografías de su primera página a dos incendios que arrasaron diez hectáreas de monte en las parroquias de Meirás y Mondego. En esa misma edición, la del 21 de abril de 2001, también era noticia la visita del entonces líder del BNG, Xosé Manuel Beiras, a las instalaciones de Inditex en Sabón, donde se entrevistó con Amancio Ortega. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, un maestro coruñés, José Manuel Touriñán López, recibía un premio nacional. Hace 75 años, el 21 de abril de 1951, el diario informaba sobre la formación de los equipos de trabajo para organizar las fiestas de la ciudad. Hace un siglo, en 1926, se preparaba una procesión entre las iglesias de San Nicolás y San Jorge.

Sábado, 21 de abril de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Arrasadas por dos incendios diez hectáreas en Meirás y Mondego

Dos incendios, al parecer intencionados, arrasaron ayer, 20 de abril de 2001, diez hectáreas de monte en las parroquias de Meirás y Mondego. Aunque el fuego se acercó por momentos a un núcleo de población, los servicios de extinción lograron controlar las llamas antes de verse en la necesidad de desalojar a los vecinos.

Además, el líder del BNG, Xosé Manuel Beiras, visitó ayer las instalaciones de Inditex en el polígono de Sabón, en donde se reunió con Amancio Ortega. Ambos mantuvieron una cordial y fluida entrevista de cuatro horas, según explicó Beiras, que no ahorró elogios al “prodigio único” de Zara en la economía de la comunidad gallega.

Por otra parte, tras cuarenta días de espera, en el día de ayer fueron retirados los cinco coches que el pasado mes ardieron en un garaje de la calle Teresa Herrera. Los vecinos todavía no pueden utilizar el sótano.

Miércoles, 21 de abril de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Galardón nacional para el maestro coruñés Touriñán

Un coruñés, don José Manuel Touriñán López, acaba de ser galardonado con uno de los premios “Mérito a la Vocación”, que reparte la Fundación Española de la Vocación. Touriñán nació en el hogar de un estibador portuario de La Coruña y realizó sus primeros estudios en una escuela pública. Hizo, por libre, los estudios de Bachillerato y Magisterio, esto último con ánimo de poder costearse la Universidad. Obtuvo una beca-salario, lo que le permitió dedicarse íntegramente a su vocación: la investigación en educación y docencia.

Mientras tanto, regresaron los funcionarios municipales y sus familiares del viaje cultural que organizaba el departamento de Relaciones Públicas, subvencionado por el Ayuntamiento. Visitaron, entre los días 14 y 19 de abril de 1976, Granada, Córdoba, Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Algeciras.

Sábado, 21 de abril de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Premio de 8.000 pesetas para el cartel de las fiestas

Bajo la presidencia del alcalde, señor Molina, se reunió en la tarde de ayer, 20 de abril de 1951, la Comisión de Fiestas para tratar de organizar las ponencias y designar a las personas que iban a constituirlas, para la celebración de los diferentes festejos. El alcalde recordó que ya habían sido divulgadas las bases del concurso para el cartel de las fiestas, con un premio de 8.000 pesetas.

Luego expuso la marcha de la organización, refiriéndose a todos y cada uno de los números que habrán de constituir el programa, nombrándose en el momento a los que han de constituir las ponencias para concurso hípico, ópera, etc., y habló de los procedimientos de recaudación y propaganda. Terminó la reunión a las diez de la noche y los concurrentes quedaron convocados para el jueves próximo.

Miércoles, 21 de abril de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Procesión desde San Nicolás hasta San Jorge

El próximo viernes, 23 de abril de 1926, se celebrará en la iglesia parroquial de San Jorge la fiesta en honor del glorioso Titular. Con tal motivo, a las siete del día 27 será conducida procesionalmente la imagen de San Nicolás desde el templo parroquial de su nombre al de San Jorge. Seguidamente se cantarán vísperas. El viernes, a las ocho, se celebrará misa de comunión, y a las once y media será la solemne, con sermón.

En clave internacional, la próxima semana será de gran actividad para los trabajos de la Sociedad de Naciones, tanto en el orden político como en el técnico. El día 26 se reunirá el comité preparatorio de la Conferencia económica que debe redactar el plan de trabajo de una Conferencia económica internacional destinada a estudiar las actuales dificultades que se oponen al restablecimiento de la prosperidad general.