Estos son los autobuses de refuerzo entre Alvedro y Santiago durante el cierre de Lavacolla

Autobús en Alvedro Germán Barreiros

Durante el cierre del aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro por las obras previstas entre este jueves, 23 de abril, y el 27 de mayo, la Xunta reforzará los servicios de autobús entre Santiago de Compostela y el aeropuerto de A Coruña con cuatro nuevas frecuencias en cada sentido.

En un comunicado, la administración gallega explica que ante la petición de Aena de refuerzos genéricos de transporte interurbano, se ha optado por reforzar los servicios de autobús para facilitar los desplazamientos de las personas usuarias del aeropuerto dado que, durante este tiempo, buena parte de los vuelos que operan habitualmente en Santiago se trasladarán al aeropuerto de A Coruña y, en menor medida, al de Vigo.

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla Más información

En este contexto, y con el objetivo de dar respuesta al incremento de vuelos en Alvedro, de lunes a viernes la oferta se amplía con nuevos servicios en ambos sentidos.

Desde la estación intermodal de Santiago hacia el aeropuerto de A Coruña se incorporan salidas a las 10.05, 14.25, 18.55 y 19.55 horas, que se suman a las ya existentes a las 09.30 y a las 17.00 horas.

En el sentido inverso, desde Alvedro hacia Santiago de Compostela, se incorporan salidas a las 10.15, 12.15, 18.15 y 21.15 horas, además de las conexiones actuales de las 05.30 y 13.15 horas.

Aterriza en Alvedro el primer vuelo llegado por el cierre del aeropuerto de Santiago durante un mes Más información

En los fines de semana y festivos también se refuerza la conexión. Los sábados, se establecen nuevas salidas desde el aeropuerto de A Coruña a las 10.15 y 12.15 horas, que se suman a la existente desde las 12:10 horas. Desde Santiago a Alvedro se incorporan servicios a las 10.05 y 19.55, además del actual a las 13.00 horas.

Los domingos y festivos, se suma una nueva salida desde el aeropuerto a las 18.15 horas, además de la existente de las 12.10, y desde Santiago al aeropuerto de A Coruña se amplía la oferta con servicios a las 10.05 y 19.55 horas, que se añaden a la otra salida ya disponible a las 13.00 horas.

El cierre de Santiago elevará un 70% las operaciones en Alvedro Más información

En el aeropuerto de Vigo, el incremento será más reducido, con una media de alrededor de cinco operaciones adicionales al día, por lo que la oferta actual de transporte permite dar respuesta a esta demanda.

Así, se mantienen los servicios regulares de autobús entre Santiago y la ciudad, con 16 salidas diarias desde la capital y 17 desde Vigo de lunes a viernes.

No obstante, desde la Xunta inciden en que se hará seguimiento de la situación.