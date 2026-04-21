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A Coruña

El tardeo más grande de la historia de A Coruña vuelve en septiembre

Más de 6.000 personas acudieron el año pasado al Peta Zeta XXL

Guillermo Parga
Guillermo Parga
21/04/2026 19:54
Tardeo Peta Zeta XXL en el Muelle de Batería 2025
Tardeo Peta Zeta XXL en el Muelle de Batería 2025
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Exactamente 370 días después de hacer historia, los responsables de Peta Zeta XXL, el tardeo que desbordó todas las previsiones, volverá al muelle de Batería. Será el 19 de septiembre, y seguramente sin variar un ápice lo que ya funcionó a las mil maravillas: nostalgia, un espacio al aire libre con una gran capacidad y mucha música de la última década del siglo XX.

Casi 6.000 personas 'lo petan' en el tardeo más grande de la historia de A Coruña

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Más de 6.000 personas acudieron en 2025, y la organización considera que las cifras estrán para superarlas. Se trata en realidad de una gira temática, que repetirá la misma fórmula en Madrid, Bilbao, Gijón, Ibiza, Málaga, Mallorca, Valladolid, Alicante y Sevilla. Por supuesto, no podía faltar la que ahora mismo es, oficialmente, la capital del ocio nocturno a nivel nacional.

Tardeo Peta Zeta XXL en el Muelle de Batería

De tardeo

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El precio oscilará nuevamente entre los 20 y los 30 euros, con posibilidad de comprar también un pase VIP. La estética de los videojuegos, las series, los arcades y hasta la ropa de cuando los cuarentones de ahora empezaron a salir serán los reclamos que toquen la fibra en lo que va a ser el fiestón de final de verano en la ciudad.

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