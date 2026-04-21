El tardeo más grande de la historia de A Coruña vuelve en septiembre

Tardeo Peta Zeta XXL en el Muelle de Batería 2025 Quintana

Exactamente 370 días después de hacer historia, los responsables de Peta Zeta XXL, el tardeo que desbordó todas las previsiones, volverá al muelle de Batería. Será el 19 de septiembre, y seguramente sin variar un ápice lo que ya funcionó a las mil maravillas: nostalgia, un espacio al aire libre con una gran capacidad y mucha música de la última década del siglo XX.

Casi 6.000 personas 'lo petan' en el tardeo más grande de la historia de A Coruña Más información

Más de 6.000 personas acudieron en 2025, y la organización considera que las cifras estrán para superarlas. Se trata en realidad de una gira temática, que repetirá la misma fórmula en Madrid, Bilbao, Gijón, Ibiza, Málaga, Mallorca, Valladolid, Alicante y Sevilla. Por supuesto, no podía faltar la que ahora mismo es, oficialmente, la capital del ocio nocturno a nivel nacional.

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El precio oscilará nuevamente entre los 20 y los 30 euros, con posibilidad de comprar también un pase VIP. La estética de los videojuegos, las series, los arcades y hasta la ropa de cuando los cuarentones de ahora empezaron a salir serán los reclamos que toquen la fibra en lo que va a ser el fiestón de final de verano en la ciudad.