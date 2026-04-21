El precio de la basura no reciclada subirá casi un 24% cuando abra la nueva planta de Nostián

Basura acumulada en la planta de reciclaje de Nostián Redaccion

Mañana se celebra una Junta de Gobierno local y en ella se va a probar algunas alegaciones al pliego de condiciones del nuevo contrato de la planta de reciclaje de Nostián, uno de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento. Una de las modificaciones más importantes es que la gestión del rechazo (la basura que no se puede reciclar) debe ajustarse a precios del mercado. Es por eso que pasa de los 72 euros actuales a 94 euros. Es decir, un 24% de incremento.

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Esto es importante porque actualmente, más del 50% de la basura que se envía a Nostián, más de 170.000 toneladas, no se recicla por un motivo u otro. Esto implica que el precio que paga el Ayuntamiento por tonelada de basura que envía a la planta subirá el precio, a 112,6 euros una vez la nueva planta esté construida, en el tercer año del contrato, cuando el precio original era de 104.5.

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Es importante recordar que la nueva normativa europea obliga a repercutir el gasto de la gestión de la basura directamente en el bolsillo del consumidor, de ahí que ya se haya anunciado una subida en la tasa de basura. En el lado positivo, también se modifica la tasa de descuento aplicable, de un 5,09% a un 5,20%.

9,5 millones de euros los dos primros años

Los estudios de viabilidad apuntan a que en la planta de Bens entrarán entre 132.000 y 178.000 toneladas, lo que puede variar el precio. En caso de que sean menos de 132.000, el precio sería de 144 euros la tonelada. El importe anual del contrato para los dos primeros años (cuando aún se está construyendo la nueva planta), es de 9,5 millones de euros. Para los 23 años restantes, el precio será de 13,8.

La Junta de Gobierno también aprobará que se liciten los trámites necesarios para la licitación, que se ha retrasado más de seis años. Mientras tanto, la antigua adjudicataria, Albada, ha estado gestionando la planta de forma irregular después de que su contrato expirara en diciembre de 2020.