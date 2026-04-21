El PP denuncia que el coste de la vivienda creció pese a la zona de mercado tensionado

Miguel Lorenzo, con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue cedidas

Después de que un estudio de la consultora Gesvalt apuntase a que el precio de la vivienda creció en A Coruña a pesar de la implantación de la zona de mercado residencial tensionado, el grupo municipal del PP exige a la alcaldesa, Inés Rey, que “se deje de aprobar medidas populistas” que no sirven y adopte de una vez soluciones reales y eficaces.

Los datos expuestos por la empresa consultora apuntan a que la medida implantada por el Ayuntamiento no solo no sirve para mejorar la situación, sino que los precios continúan subiendo hasta alcanzar récords de alquiler (11,34 euros el metro cuadrado) y venta (2.339 euros el metro cuadrado) y que, además desde la entrada en vigor se han retirado del mercado de alquiler más de un 70% de las viviendas.

Ante esto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo, ha señalado que “hay que alejarse de medidas populistas y afrontar el problema de frente, como hace la Xunta con la construcción de cinco mil viviendas en la ciudad”.

Los retrasos en la tramitación de licencias, las trabas en el desarrollo de polígonos como As Percebeiras o la falta de ejecución del presupuesto para subvenciones de rehabilitación son grandes obstáculos municipales para que haya más viviendas en construcción o en alquiler. “Son necesarias medidas urgentes como aumentar las ayudas para rehabilitar de forma que buena parte de las más de 20.000 viviendas vacías entren en el mercado de alquiler”, señala Lorenz.

Rey había citado el día anterior los datos del Observatorio Galego de Vivenda para señalar que el precio medio del alquiler había caído en 71 euros con respecto al mes de junio, es decir, que se mantiene en 700 euros. También había negado el descenso en la oferta.