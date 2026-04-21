El emotivo agradecimiento de una familia al HADO de A Coruña: "Nunca olvidaremos cómo nos sostuvisteis"

La flora del servicio de HADO de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

En medio de uno de los momentos más duros de sus vidas, una familia coruñesa encontró apoyo, consuelo y cercanía en el servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) de A Coruña. Ahora, tras la pérdida de su madre, han querido dar las gracias con una carta cargada de emoción dedicada a todos los profesionales de esta unidad, para la que asegura que "no hay palabras suficientes" que expresen lo que este equipo ha hecho por ellos.

"Queremos haceros llegar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por la atención y cuidados prestados a nuestra madre en sus últimos días", comienza la misiva de Irma, José y María Lema Trillo. Los tres relatan el momento tan "difícil y vulnerable" que vivieron cuando su madre se encontraba en sus últimos días y aseguran que contar con el "apoyo, presencia e innegable vocación" de los profesionales de HADO hizo que "el doloroso proceso estuviera lleno de serenidad, paz y dignidad".

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Unos profesionales que, ante todo, fueron humanos y empáticos con esta familia, adaptándose a sus necesidadades y guiándolos en cada paso: "Con cariño nos habéis demostrado que el cuidado paliativo va mucho más allá de aliviar el dolor físico, se trata de reconfortar el alma con una mirada cálida, palabras de consuelo y paciencia".

Irma, José y María Lema Trillo reconocen que este acompañamiento les permitió centrarse en lo "realmente importante": acompañar a su madre y "despedirse con amor". Por ello, aseguran que no hay palabras suficientes que expresen su gratitud, pero han querido acercarse a ellas con esta misiva: "Gracias por ser luz, refugio y apoyo en los momentos de mayor oscuridad. Nunca olvidaremos la manera en la que nos sostuvisteis cuando más lo necesitábamos".