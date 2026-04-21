El doctor Fernando Lamelo, Medalla de Oro y Brillantes del Colegio de Médicos de A Coruña

Fernando Lamelo Alfonsín, jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Chuac Cedida

El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña decidió por unanimidad conceder la Medalla de Oro y Brillantes de la institución al doctor Fernando Lamelo Alfonsín, jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) y Cuidados Paliativos del Chuac y responsable de la Unidad de Coordinación y Apoyo a Residencias del área sanitaria coruñesa, pionera en Galicia y con una filosofía única en toda España.

El doctor Lamelo nació en Ourense en 1963, hijo de una maestra y de un funcionario de Correos. Se formó en el colegio de los Hermanos Maristas de su ciudad natal y se licenció en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, cuyo MIR realizó en A Coruña, y ha desarrollado toda su carrera profesional en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde dirige desde 2023 el Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos. En 2020, en plena crisis sanitaria, se encargó de poner en marcha la Unidad de Coordinación y Apoyo a Residencias, pionera en Galicia y una referencia para toda España.

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El galardonado recibe esta distinción “por su compromiso con los pacientes, por su entrega sin reservas a la profesión y por jugarse su vida durante la pandemia para salvar la de los más frágiles". "Su entrega fue total en unos momentos en que atender a los infectados por el covid-19 era coquetear con la muerte. Trabajó a destajo, sin límite de horas ni barreras festivas”, aplaude el Colegio de Médicos, que sitúa a Lamela como “una referencia” y un profesional para quien “la medicina es un acto de amor entre el enfermo, que pide ayuda, y el médico, que está dispuesto a ofrecerla”.

Gracias a su dedicación, Fernando Lamelo se ganó la auctoritas y el respeto de los usuarios de las residencias y de sus trabajadores. Todos ellos “reconocen su compromiso con la atención y el acompañamiento a los pacientes más vulnerables”, señala el documento. “En los momentos de mayor riesgo e incertidumbre, el doctor Lamelo cumplió, con creces, los principios hipocráticos de ‘curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre’”.

Por último, el acta destaca que, “además de su trabajo con motivo de la pandemia, el doctor Lamelo es un facultativo volcado con la atención domiciliaria y los cuidados paliativos. Un médico profundamente humanista que sabe escuchar y mirar a los ojos a sus pacientes. Es experto en aliviar y acompañar y sabe que, en muchas ocasiones, coger la mano de un enfermo es el mejor ansiolítico”.

Para Fernando Lamelo, la concesión de la Medalla de Oro y Brillantes colegial “supone un gran honor y también una responsabilidad”, asegura. Aunque “el galardón se personaliza en mí, creo que debería dividirse en muchas partes, porque es fruto del trabajo de numerosas personas que me han acompañado y de la labor desarrollada en equipo en nuestro servicio y en las residencias”, añade.

El doctor Lamelo recibirá el máximo galardón que otorga la institución colegial en el transcurso del XVIII Encuentro Médico, que se celebrará el próximo 20 de junio en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña.