Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El delegado de Loterías en A Coruña desconocía que su hermano trató de cobrar cuatro veces la Primitiva millonaria

Miguel Reija, en la última vista: “No dije que el boleto estaba cobrado, sino que había aparecido”

Lara Fernández
Lara Fernández
21/04/2026 11:22
Miguel Reija llega al juicio por la Primitiva millonaria
Miguel Reija llega al juicio por la Primitiva millonaria
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La última jornada del juicio de la Primitiva millonaria acoge la declaración de Miguel Reija, delegado de Loterías y Apuestas del Estado, que está acusado de un supuesto delito de blanqueo de capitales o de encubrimiento. 

La Fiscalía pide para él seis años de prisión, misma pena que para su hermano Manuel, lotero de San Agustín y acusado de estafa o apropiación indebida por, presuntamente, haber engañado a un cliente el 2 de julio de 2012 para quedarse con la Primitiva premiada con 4,7 millones de euros.

Para el Ministerio Público, Miguel Reija habría utilizado su posición para ayudar a su hermano. El delegado de Loterías llega a esta última jornada del proceso judicial en una situación muy diferente a la del otro acusado. Hasta ahora los testigos relacionados con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) han respaldado su actuación. 

Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña

El lotero de San Agustín niega haberse apropiado de la Primitiva millonaria: “Podría cobrarla yo o cualquiera a quien se la dé”

Más información

El lotero, no obstante, tiene enfrente el resultado de la investigación policial que pone en duda su versión con pruebas de su propia terminal de cobro. Miguel Reija quiso contestar a todas las partes, tal y como hizo este lunes su hermano. 

Tras relatar los hechos ocurridos el 2 de julio, cuando su hermano acudió a la delegación para informar del hallazgo de un grupo de boletos en el que se encontraba el premiado, dijo no conocer las cuatro peticiones de cobro que el lotero hizo en el transcurso de los meses

La única de la que tenía consciencia era la primera, pero matizó que la finalidad “no era cobrar”, sino evitar “que el premio caducase por el transcurso de tres meses desde su hallazgo”. 

Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña

El lotero acusado de apropiarse de la Primitiva millonaria: “Estaba frustrado por no tener delante al agraciado para darle una alegría”

Más información

También se defendió de la declaración de la lotera de Carrefour, que validó el boleto que después ‘apareció’ en el mostrador de la administración de San Agustín. 

Esta testificó que, cuando un hombre acudió a su despacho a reclamar el boleto, llamó a Reija, quien le respondió: “El boleto ya ha sido cobrado. No me llames más”. 

Juicio de la Primitiva millonaria en A Coruña: Miguel y Manuel Reija se enfrentan a penas de prisión por estafa y blanqueo de capitales

El delegado de Loterías en Vigo en el juicio de la Primitiva millonaria: “Miguel hizo lo correcto y lo que yo habría hecho”

Más información

Este martes el acusado matizó: “No dije cobrado ni pagado, dije que el boleto había aparecido”. 

“Además”, añadió, “la estaba protegiendo, ya que desde 2010 este tipo de consultas se considera sospecha de blanqueo de capitales. Sabía que no era su intención, pero le dije que no me llamase más para no tener que dar parte a la Selae”. 

A la pregunta de la fiscal, Olga Serrano, reconoció tener conocimientos de blanqueo de capitales, como cualquier otro delegado. Reija aseguró no haberse planteado “nunca” llamar a la policía cuando su hermano le contó el supuesto hallazgo en su despacho de San Agustín. “No vi actitud ilícita en ningún momento”, dijo. 

Además, explicó que cuando su hermano le cuenta todo, no le pareció “relevante” pensar en los boletos premiados con importes pequeños que acompañaban al premiado en el fajo encontrado. “Teníamos el boleto premiado y no vi importante preocuparme por el resto”, comentó. Años después, expresó, fue cuando se dio cuenta de la importancia de los mismos, ya que fueron esenciales para dar con el supuesto legítimo propietario, José Luis Alonso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María M. Allegue, en el centro, visitó la Costa da Tapia, en O Temple

La Xunta licita obras de calmado del tráfico en la Costa da Tapia, en O Temple
Noelia Díaz
Presentación de carrera Enki en el Parrote. FOTOS Quintana (14)

La Fundación ENKI impulsa la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en 2025
Redacción
El ideal gallego

Amancio Ortega y Navantia venden sus participaciones en Enagás Renovables
Redacción
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)

Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la convocatoria de los premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas
Iván Aguiar