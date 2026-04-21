El cadáver del crimen de Os Mallos fue descubierto 48 horas después

Puerta precintada del piso donde se cometió el homicidio de Os Mallos | Quintana

Las autoridades todavía no han anunciado la detención de ningún sospechoso del homicidio que se investiga en Os Mallos. El hombre, de unos treinta y tantos años, de nacionalidad marroquí, fue hallado muerto en su piso de la avenida de Os Mallos el martes pasado. Su asesinato pasó desapercibido durante 48 horas. “Fue un amigo quien lo encontró. Lo vio y se puso a gritar”, explica una vecina.

Es muy posible que, en su precipitación por abandonar la escena del crimen, el sospechoso dejara la puerta entreabierta o que el amigo tuviera una llave y acudiera a buscarlo al ver que no daba señales de vida. El caso es que encontró a su amigo muerto y maniatado.

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El testigo inmediatamente acudió la Policía Nacional, que hizo todo un despliegue en la calle, cortándola al tráfico: primero los patrulleros, luego la Policía científica, el furgón de la funeraria y, por supuesto, la jueza, que ordenó el levantamiento del cadáver. La investigación se puso en marcha entonces, pero con el notable inconveniente de que habían pasado dos días y que no contaban con ningún testigo del crimen.

En efecto: ninguno de los vecinos consultados llegó a ver a nadie entrar o salir del edificio aquel domingo, si es que fue entonces cuando se cometió el homicidio que investiga la Policía Nacional. Solo un vecino, el del piso inferior, llegó a escuchar algo anormal: fuertes ruidos contra los muebles. Sin embargo, no lo identificó como una pelea, sino todo lo contrario: “Creía que estaba teniendo sexo con su novia y no quise interrumpir”. Por eso nunca llegó a subir y no descubrió el crimen.

Se trata del primer homicidio cometido en el barrio desde 2022, cuando unos toxicómanos mataron a otro

Es más, la mayoría de la pequeña comunidad de la avenida de Os Mallos no llegó a saber nada hasta días después, cuando se hizo público que la Policía Nacional investigaba el crimen.

Investigación en el entorno

Una semana después, la Policía Nacional todavía sigue investigando el entorno de la víctima en el que se encuentra, obviamente, la pareja de esta. Algunos vecinos señalan que puede tratarse de su novia o bien de su exmujer, puesto que la víctima, camarero de profesión, había estado casado. Todos los testimonios coinciden en señalar que era un vecino amable, que saludaba cuando se cruzaba con otro en la escalera y que ayudaba con las bolsas (al tratarse de un edificio sin ascensor). Nadie se explica qué puede haber ocurrido, lo que no hace más que añadir incógnitas al caso.

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Por el momento, las autoridades mantienen un absoluto hermetismo sobre las circunstancias en las que se halló el cadáver, o la forma en la que se sospecha que fue asesinado. Se trata del primer crimen del año, y el primero en el barrio de Os Mallos desde que tuvo lugar el asesinato en una pensión de la calle Vizcaya, en noviembre de 2022, cuando unos toxicómanos mataron a otro en un ajuste de cuentas