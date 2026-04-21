Dani Fernández aplaza su concierto en el Coliseum
El pasado fin de semana sufrió una caída en el escenario que le ha obligado a pasar por quirófano
El pasado fin de semana, durante su concierto en el Roig Arena de Valencia, Dani Fernández sufrió una caída en el escenario que le obligó a pasar por quirófano, tras haberse roto los ligamentos de un hombro. Pese a que intentó tranquilizar a sus fans asegurando que "podría haber sido peor" y comprometerse a intentar mantener la gira, el artista se ha visto obligado a aplazar algunas citas, como la coruñesa.
Estaba previsto que con su gira 'La Insurrección' recalara en el Coliseum el próximo 2 de mayo, pero finalmente la cita será más tarde. La ticketera ya está avisando a quienes tienen entrada a través del correo electrónico de la nueva fecha: el jueves 17 de septiembre.
La ticketera avisa de que, en caso de no poder asistir en la nueva fecha, se podrá solicitar la devolución hasta el próximo 5 de mayo.
"Estamos convencidos de que, cuando Dani esté de vuelta, la espera habrá merecido la pena", explican los organizadores, que agradecen "la paciencia" a los fans coruñeses.