Dani Fernández, en su anterior visita al Coliseum Archivo El Ideal Gallego

El pasado fin de semana, durante su concierto en el Roig Arena de Valencia, Dani Fernández sufrió una caída en el escenario que le obligó a pasar por quirófano, tras haberse roto los ligamentos de un hombro. Pese a que intentó tranquilizar a sus fans asegurando que "podría haber sido peor" y comprometerse a intentar mantener la gira, el artista se ha visto obligado a aplazar algunas citas, como la coruñesa.

Estaba previsto que con su gira 'La Insurrección' recalara en el Coliseum el próximo 2 de mayo, pero finalmente la cita será más tarde. La ticketera ya está avisando a quienes tienen entrada a través del correo electrónico de la nueva fecha: el jueves 17 de septiembre.

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La ticketera avisa de que, en caso de no poder asistir en la nueva fecha, se podrá solicitar la devolución hasta el próximo 5 de mayo.

"Estamos convencidos de que, cuando Dani esté de vuelta, la espera habrá merecido la pena", explican los organizadores, que agradecen "la paciencia" a los fans coruñeses.