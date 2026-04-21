Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dani Fernández aplaza su concierto en el Coliseum

El pasado fin de semana sufrió una caída en el escenario que le ha obligado a pasar por quirófano

Óscar Ulla
Óscar Ulla
21/04/2026 12:01
Dani Fernández, en su anterior visita al Coliseum
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El pasado fin de semana, durante su concierto en el Roig Arena de Valencia, Dani Fernández sufrió una caída en el escenario que le obligó a pasar por quirófano, tras haberse roto los ligamentos de un hombro. Pese a que intentó tranquilizar a sus fans asegurando que "podría haber sido peor" y comprometerse a intentar mantener la gira, el artista se ha visto obligado a aplazar algunas citas, como la coruñesa.

Estaba previsto que con su gira 'La Insurrección' recalara en el Coliseum el próximo 2 de mayo, pero finalmente la cita será más tarde. La ticketera ya está avisando a quienes tienen entrada a través del correo electrónico de la nueva fecha: el jueves 17 de septiembre.

Dani Fernández sufre un accidente en concierto antes de su visita a A Coruña

Más información

La ticketera avisa de que, en caso de no poder asistir en la nueva fecha, se podrá solicitar la devolución hasta el próximo 5 de mayo.

"Estamos convencidos de que, cuando Dani esté de vuelta, la espera habrá merecido la pena", explican los organizadores, que agradecen "la paciencia" a los fans coruñeses.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María M. Allegue, en el centro, visitó la Costa da Tapia, en O Temple

La Xunta licita obras de calmado del tráfico en la Costa da Tapia, en O Temple
Noelia Díaz
Presentación de carrera Enki en el Parrote. FOTOS Quintana (14)

La Fundación ENKI impulsa la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en 2025
Redacción
El ideal gallego

Amancio Ortega y Navantia venden sus participaciones en Enagás Renovables
Redacción
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)

Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la convocatoria de los premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas
Iván Aguiar